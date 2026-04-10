Cinco cearenses entram em campo no fim de semana pela Série D; veja confrontos e horários

O fim de semana na Série D para os times cearenses será movimentado, com as 5 equipes entrando em campo pela 2ª rodada da 1ª Fase: Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entram em campo no sábado (11) e Iguatu no domingo (12).

A rodada reserva um confronto entre clubes cearenses, dois deles jogando fora de casa e um como mandante. Vamos aos jogos:

Ferroviário x Tirol - sábado - 17h - PV

Legenda: O Tirol vem de derrota para o Piauí na estreia Foto: @kely_fotografa / Tirol CEFAT

O primeiro confronto cearense da Série D acontece no Presidente Vargas. O Tubarão da Barra estreou com um empate fora com o Fluminense/PI, enquanto o Tirol perdeu em casa para o Piauí no PV.

O Ferrão é favorito para o confronto, e vem de vitória na Copa do Nordeste, por 1x0 contra a Jacuipense.

Ciel, que já jogou alguns minutos no jogo de meio de semana, foi bem e deve ter titular.

A Coruja espera surpreender para não largar na Série D com duas derrotas.

Piauí x Atlético - sábado - 17h - Albertão

Legenda: O Atlético empatou com o Altos no PV pela 1ª rodada Foto: Wanderlene Terto / FC Atlético Cearense

O 'Enxuga' Rato estreou ganhando fora de casa do Tirol e recebe o Atlético. A Águia empatou no PV com o Altos/PI e terá jogo difícil no Albertão.

Maracanã x Moto Club/MA - sábado - 18h30 - Almir Dutra

Legenda: O Maracanã joga em casa na rodada após bom empate fora Foto: Thales Castro / MEC

O Alvianil conseguiu o resultado mais relevante na 1ª rodada, ao empatar em 2x2 com o bom time do IAPE, no Maranhão.

Assim, o time do técnico Júnior Cearense tem potencial para buscar a 1ª vitória na Série D ao receber o Moto, que estreou em casa empatando com o Parnahyba.

Parnahyba/PI x Iguatu - domingo - 16h - Pedro Alelaf

Legenda: O Iguatu empatou em casa com o Sampaio Corrêa na estreia Foto: João Marcos Lima | ADI

O Azulão fecha a rodada no domingo, fora de casa. Após estrear empatando no Morenão contra o forte Sampaio Corrêa, o Iguatu precisa buscar pontos no Piauí.