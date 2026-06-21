Cearenses conseguem bons resultados fora de casa nos jogos de ida da 2ª Fase da Série D

Os 3 representantes cearenses conseguiram bons resultados fora de casa, nas partidas de ida na 2ª Fase da Série D.

Ferroviário e Maracanã arrancaram empates, enquanto o Iguatu venceu.

Ferroviário

O Ferrão empatou em 1x1 com o Central de Caruaru, na tarde deste domingo (21), no estádio Lacerdão, em Pernambuco. O gol coral foi marcado por Ciel, aos 37 do 1º tempo, com Diego Viana empatando aos 20 do 2º tempo para o Patativa.

A partida de volta será no dia 28, no Presidente Vargas, às 17 horas. Quem vencer garante vaga na 3ª Fase. Se for empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

Iguatu

O Azulão mostrou porque foi líder de seu grupo na Série D, com grande campanha. O Azulão venceu a Tuna Luso no Mangueirão, no Pará por 2x1, de virada.

Legenda: O Iguatu venceu a Tuna Luso no Mangueirão Foto: Divulgação / adiguatuce

Jaime abriu o placar para o time paraense aos 28 minutos, mas Marquinho, aos 10, e João Neto, aos 35, viraram para o time cearense.

A partida de volta será no Morenão, em Iguatu, no sábado (27), às 16 horas. Um empate classifica o Azulão. Se perder por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Maracanã

O Alvianil arrancou um empate em 1x1 com o Cavalo de Aço no Frei Epifânio, no sábado (20). O zagueiro Guilherme marcou de cabeça aos 48 do 2º tempo, empatando o jogo para o time cearense. O Imperatriz saiu na frente aos 35 do 1º tempo, com Ivan.

A partida de volta será no Almir Dutra, em Maracanaú, no sábado (27), às 15h30. Quem vencer garante vaga na 3ª Fase. Se for empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.