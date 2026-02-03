Cearense 2026 pode conhecer primeiro rebaixado nesta rodada: Veja cenário
Duas partidas movimentam o quadrangular da permanência nesta semana
O quadrangular da permanência terá jogos da 2ª rodada neste meio de semana e pode definir o primeiro rebaixado. Os dois primeiros permanecem na elite e os dois últimos caem.
Classificação
Os jogos do meio de semana são:
03/02 - 19h - Moraisão
Maranguape x Tirol
04/02 - 19h - Almir Dutra
Maracanã x Quixadá
Primeiro rebaixado
A rodada pode definir o primeiro rebaixado: o Quixadá. Caso perca o jogo para o Maracanã e aconteça um empate entre Maranguape e Tirol, o Canarinho do Sertão voltará para a Série B matematicamente, já que não poderá mais alcançar pelo menos a 2ª colocação.
Primeiro 'salvo'
Paralelamente, a rodada também pode 'salvar' o primeiro time. O Tirol pode garantir permanência se vencer o Maranguape e contar com um empate entre Maracanã e Quixadá.
Rodada final
Ainda que se defina um rebaixado e um 'salvo' na penúltima rodada, a rodada final do quadrangular da permanência terá importância para as demais definições. Os jogos da 3ª rodada serão no dia 9.
09/02 - 19h - Abilhão
Quixadá x Maranguape
09/02 - 19h - PV
Tirol x Maracanã