Cearense 2026 pode conhecer primeiro rebaixado nesta rodada: Veja cenário

O quadrangular da permanência terá jogos da 2ª rodada neste meio de semana e pode definir o primeiro rebaixado. Os dois primeiros permanecem na elite e os dois últimos caem.

Classificação

Legenda: Classificação do quadrangular do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

Os jogos do meio de semana são:

03/02 - 19h - Moraisão

Maranguape x Tirol

04/02 - 19h - Almir Dutra

Maracanã x Quixadá

Primeiro rebaixado

A rodada pode definir o primeiro rebaixado: o Quixadá. Caso perca o jogo para o Maracanã e aconteça um empate entre Maranguape e Tirol, o Canarinho do Sertão voltará para a Série B matematicamente, já que não poderá mais alcançar pelo menos a 2ª colocação.

Primeiro 'salvo'

Legenda: O Tirol pode garantir permanência na elite na rodada deste meio de semana Foto: Yuri de Melo/Tirol

Paralelamente, a rodada também pode 'salvar' o primeiro time. O Tirol pode garantir permanência se vencer o Maranguape e contar com um empate entre Maracanã e Quixadá.

Rodada final

Ainda que se defina um rebaixado e um 'salvo' na penúltima rodada, a rodada final do quadrangular da permanência terá importância para as demais definições. Os jogos da 3ª rodada serão no dia 9.

09/02 - 19h - Abilhão

Quixadá x Maranguape

09/02 - 19h - PV

Tirol x Maracanã