Ceará no 'Top 7'e Fortaleza entre as 15 maiores médias de público do ano no país; veja ranking
Vovô terminou o ano com a maior média de público do futebol cearense em 2025
A temporada 2025 do futebol brasileiro foi encerrada oficialmente no domingo (21), com Vasco 1x2 Corinthians pelo 2º jogo da decisão da Copa do Brasil, para um público de 67 mil pessoas no Maracanã.
Assim, a média de público das equipes pôde ser consolidada, com Ceará e Fortaleza estando entre as maiores médias de público do ano. Os números são do Gato Mestre, do ge.
Mesmo com os dois clubes rebaixados para a Série B, as torcidas estiveram ao lado, apoiando até as rodadas finais da Série A.
O Ceará ficou com a 7ª maior média de público,com 28.693, enquanto o Fortaleza ficou com a 13ª maior, com 24.466.
Foram contabilizados 30 jogos do Ceará - Cearense, Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste - e 33 do Fortaleza - Cearense, Série A, Copa do Brasil, Libertadores, e Copa do Nordeste.
Os dois levaram mais de 800 mil torcedores aos jogos: o Vovô levou 860.783, e o Leão 807.382.
Ranking de Média de Público de 2025
1. Flamengo - 51.677
2. Corinthians - 41.794
3. Cruzeiro - 37.153
4. Bahia - 34.944
5. Palmeiras - 33.957
6. São Paulo - 32.166
7. Ceará - 28.693
8. Inter - 26.519
9. Fluminense - 25.462
10. Atlético-MG - 24.935
11. Santa Cruz - 24.910
12. Grêmio - 24.581
13. Fortaleza - 24.466
14. Vasco - 21.679
15. Coritiba - 19.703
16. Athletico - 19.471
17. Vitória - 17.650
18. Remo - 17.585
19. Botafogo - 16.486
20. Santos - 15.869
