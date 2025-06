Ceará, Fortaleza e Ferroviário serão visitantes nas quartas do Nordestão; veja chaveamento e análise

A 1ª Fase da Copa do Nordeste finalmente foi encerrada e estão definidos os confrontos de quartas de final. Serão 3 representantes cearenses (Ceará, Fortaleza e Ferroviário), com todos jogando como visitantes em jogo único.

Isso porque, nenhum dos três conseguiu encerrar a 1ª fase pelo menos na vice-liderança. O Vovô foi 3º do Grupo B, o Ferroviário foi 3º do Grupo A e o Fortaleza, o 4º do Grupo A.

Os confrontos dos cearenses nas quartas ficou assim: o Ceará enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, Leão vai encarar o Bahia na Fonte Nova e o Ferrão mede forças com o CSA no Rei Pelé.

Legenda: O Chaveamento da Copa do Nordeste até a decisão ficou assim Foto: Reprodução / Copa do Nordeste

Chaveamento

Ficou definido também o chaveamento até a decisão. Um lado da chave ficou fortíssimo, com Bahia x Fortaleza, Sport e Ceará, com 13 títulos somados.

Assim, é possível um Clássico-Rei na semifinal como aconteceu em 2020 e 2023.

O outro lado da chave tem o Vitória contra o Confiança, e o CSA contra o Ferroviário. Daí, só o Leão da Barra tem títulos: quatro.

Análise dos Cearenses

A CBF deve marcar os confrontos para setembro, na última Data Fifa das eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, são 3 meses até lá e muita coisa pode mudar na fase atual dos clubes.

Se os confrontos fossem semana que vem, Bahia e Ceará seriam favoritos claros diante de Fortaleza e Sport.

O Tricolor Baiano vive melhor fase que o Leão do Pici e enquanto o Vovô também em relação ao Sport, lanterna da Série A.

Tudo pode acontecer nos dois clássicos, tanto as atuais fases se mantendo, com o favoritismo de Bahia e Ceará, quanto Fortaleza e Sport chegarem em um momento melhor daqui 3 meses.

O Ferroviário enfrentará um time difícil na outra chave. O CSA é um time que está em uma divisão superior a dele - a Série C - e vem bem na Copa do Brasil, tendo eliminado o Grêmio.