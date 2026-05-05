Ceará eliminou o Vitória em 5 mata-matas de Copa do Nordeste; relembre tabu histórico

O Ceará tem dura missão de encarar o Vitória, time de Série A, nas quartas de final da Copa do Nordeste. É o maior desafio do Vozão na competição, quando enfrenta em jogo único no Barradão, o Leão da Barra na quarta-feira (6), às 21h30.

Mas o Vovô pode se apoiar em um histórico impressionante contra o Vitória pela Copa do Nordeste em mata-matas: são 5 classificações em cima do time baiano: 2013, 2014, 2015, 2020 e 2021.

Legenda: Em 2020, ano do 2º título, o Vozão venceu com gol de Vina em Salvador Foto: Felipe Santos/cearasc.com

Relembre as classificações alvinegras

2013 (quartas de final)

Na primeira da sequência, foi a mais impactante delas, nas quartas de final daquele ano. No jogo de ida, o Vozão foi derrotado por 2x0 no PV, mas no jogo de volta, goleou por 4x1 no Barradão e avançou.

Os gols do Vozão foram marcados por Magno Alves, Rafael Vaz, Eric e Pingo.

O Vozão jogou com: Fernando Henrique, Eric, Rafael Vaz, Cleiton e Gerley, Diogo Orlando, João Marcos, Ricardinho, Gabriel, Anselmo e Magno Alves

2014 (quartas de final)

No ano seguinte, um novo encontro nas quartas. No jogo de ida, um empate em 1x1 no Barradão. Na volta, o Vozão goleou no PV em uma atuação de gala de Bill com 3 gols e Magno Alves, com dois.

O Vozão jogou com: Luís Carlos, Samuel Xavier, Anderson, Sandro e Hélder Santos; João Marcos, Leandro Brasília, Souza, Ricardinho, Bill e Magno Alves.

2015: Semifinal

No ano do 1º título do Ceará na Copa do Nordeste, dois confrontos muito equilibrados. Na ida, no Castelão, empate em 0x0. Na volta, um 2x2 emocionante no Barradão, classificando o Vovô pelos gols marcados fora de casa.

O Leão abriu vantagem com Rogério Melo e Ramon, mas Marinho e Ricardinho deixaram tudo igual, levando o Vovô para a decisão contra o Bahia.

O Ceará jogou com: Luís Carlos, Samuel Xavier, Carlão, Sandro, Fernandinho, Sandro Manoel, Uillian Correia, Ricardinho, Marinho, Magno Alves e Assisinho.

2020 (quartas de final)

No ano do 2º título do Vovô, mais uma classificação em cima do Vitória. E o jogo foi em Salvador, sede única da fase final da Copa do Nordeste devido a pandemia.

O Vozão venceu por 1x0 em Pituaçu, com gol de Vina, de pênalti e com grande atuação do goleiro Fernando Prass.

O Alvinegro jogou com: Fernando Prass, Eduardo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco, Charles, Ricardinho, Fernando Sobral, Vina, Rick Lima e Rafael Sóbis.

2021 (semifinal)

No ano do vice para o Bahia, o Vovô eliminou o Vitória nas semifinais em jogo único no Castelão, com um 2x0. Os gols do Vozão foram marcados por Vina e Messias.

O Alvinegro jogou com: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco, Pedro Naressi, Charles, Lima, Vina, Steven Mendoza, Felipe Vizeu