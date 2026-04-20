Ceará e Fortaleza enfrentarão adversários em crise na Copa do Brasil; veja momento de Atlético e CRB

Após os compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana, Ceará e Fortaleza voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Os dois estão na 5ª Fase e entram em campo pelos jogos de ida. O Leão entra em campo primeiro, contra o CRB, na quarta-feira (22), às 20h30, no Castelão, com o Vovô jogando no dia seguinte, na quinta (23), contra o Atlético-MG, às 19 horas na Arena MRV em Belo Horizonte (MG).

Em comum, os dois adversários estão em crise. Isso mesmo. O momento de CRB e Atlético-MG é turbulento, tornando os confrontos imprevisíveis, por mais que as fases de Leão e Vovô sejam apenas aceitáveis. Mozart no Ceará e Carpini no Fortaleza são contestados pelas performances de seus times, mas a fase é de longe, melhor que dos rivais da Copa do Brasil.

CRB

O time regatiano não vence há 9 jogos. Curiosamente a sequência veio depois do título alagoano em cima do ASA e das classificações na Copa do Brasil contra Sousa/PB e Figueirense.

São 4 jogos sem vencer pela Copa do Nordeste e 5 pela Série B. Na Copa do Nordeste, o time empatou com Itabaiana e Fluminense (ambos em 0x0), e foi derrotado por ASA (2x0) e Vitória (4x2). Com apenas 2 pontos em 4 rodadas no Grupo B, a equipe já está eliminada da Copa do Nordeste.

Legenda: O CRB ainda não venceu na Série B e perdeu para o Juventude no Rei Pelé no fim de semana Foto: Francisco Cedrim / CRB

Pela Série B, são 3 derrotas, todas em casa (Avaí, Athletic e Juventude) e dois empates fora (Vila Nova e Novorizontino). Também com apenas 2 pontos, em 5 rodadas, o time regatiano está na vice-lanterna da Série B.

O time do técnico Eduardo Barroca conta com jogadores conhecidos como o goleiro Matheus Albino, o zagueiro Bressan, o lateral Hereda, o meia Pedro Castro e os atacantes Dadá Belmonte e Douglas Baggio.

Os artilheiros da equipe são Mikael, com 10 gols, mas ele está na reserva pela má fase. Douglas Baggio vem logo depois, com 7 gols.

Barroca disse após o jogo com o Juventude, a derrota por 1x0 no Rei Pelé pela Série B, que os jogadores estão abalados com a sequência sem vencer. Ele também desconversou sobre a possibilidade de demissão.

Atual formação titular do CRB

Legenda: O CRB de Eduardo Barroca joga em um 4-3-3 Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Atlético Mineiro

O Galo Mineiro não está tanto tempo sem vencer, mas já há um clima de insegurança com os resultados recentes. Nos últimos 4 jogos, a equipe perdeu 3.

A derrota mais preocupante foi contra o fraco Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Pela Série A, perdeu para Santos e Coritiba fora de casa.

Legenda: Maycon é um dos poucos reforços do Galo para 2026, e ainda assim o time não engrena Foto: Paulo Henrique França / Atlético

A única vitória nessa sequência foi diante do modesto Juventud Piedras, do Uruguai, na Arena MRV, pela Sul-Americana.

O técnico argentino descartou ter entregue o cargo após a derrota para o Coritiba, após desabafo em entrevista coletiva.

O time-base do Galo é praticamente o mesmo do ano passado, apenas com Maycon (ex-Corinthians) no meio campo, mas a equipe continua jogando mal e irritando a torcida.

Atual formação titular do Galo Mineiro