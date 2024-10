Ceará deve ter dupla de zaga inédita contra o Sport; Veja opções de Léo Condé

O Ceará enfrenta o Sport próxima segunda-feira (7), em Recife pela Série B do Campeonato Brasileiro, pela 30ª rodada. A partida, é decisiva para o Vovô, que busca um lugar no G4 e entrará no grupo de acesso se vencer o confronto direto.

E para a partida, o técnico Léo Condé tem problemas para montar sua zaga. Ele não terá seus dois zagueiros titulares: David Ricardo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Ramon Menezes, que deixou o campo contundido na vitória contra o Brusque.

Assim, são 5 opções para montar a dupla zaga são: Matheus Felipe (que entrou no decorrer do jogo no lugar de Ramon), João Pedro Tchoca (que jogou 45 minutos nesta Série B contra o Novorizontino), Yago (das categorias de base), Jean Irmer (que já jogou improvisado na zaga ou em trio) e Luiz Otávio (que pode voltar após um ano afastado por grave lesão).

Legenda: David Ricardo está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não enfrenta o Sport Foto: DAVI ROCHA / SVM

Assim, independente da escolha, a dupla de zaga do Vovô será inédita. Quando João Pedro Tchoca atuou por 45 minutos contra o Novorizontino, foi ao lado de David Ricardo.

Quando Jean Irmer atuou, foi em um trio de zaga com Ramon Menezes, Matheus Felipe diante do Paysandu.

Já Yago e Luiz Otávio ainda não entraram em campo pelo Ceará na Série B.

Se Léo Condé quiser escalar dois zagueiro de origem, de ofício, a dupla que mais tem chance de atuar é Matheus Felipe e João Pedro Tchoca.

Caso o treinador queira mais experiência, ele pode montar a dupla com Matheus Felipe e Jean Irmer.

Por ainda não terem atuado na Série B, Yago e Luiz Otávio ficariam como opção no banco de reservas, para alguma eventualidade.

Duplas que mais jogaram:

A dupla de zaga mais utilizada por Léo Condé foi David Ricardo e Matheus Felipe (10 partidas). Ramon Menezes e David Ricardo atuaram juntos em 4 jogos, Matheus Felipe e Ramon Menezes em um jogo, e um trio de zaga atuou em um jogo: Ramon Menezes, Matheus Felipe e Jean Irmer.