Ceará defende tabu para 14 jogos contra o Fortaleza em reencontro pela Série B; veja sequência

Ceará e Fortaleza fazem o 1º Clássico-Rei da Série B 2026 neste domingo (17), às 18h30 no Castelão e o Alvinegro defende um tabu de 14 jogos em perder para o maior rival. São 3 anos e 37 dias de invencibilidade alvinegra, com 5 vitórias e 9 empates.

Momentos opostos

E o Vovô chega para defender o tabu em situação desfavorável. O Ceará não vence há 4 jogos na Série B, está em 14º com 10 pontos e vem de traumática eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG.

Já o Fortaleza, é o oposto. Está 10 jogos invicto, sendo 7 na Série B, competição que está na 3ª colocação com 15 pontos. Além disso, avançou para as Oitavas de Final da Copa do Brasil ao eliminar o CRB.

Última vitória de cada um

A última vitória do Vozão foi no dia 8 de abril, por 2x0, pela 1ª Fase da Copa do Nordeste, quando ampliou o tabu para 14 jogos.

A última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, por 2x1, no jogo de ida da decisão daquele ano, com o Leão se sagrando penta-campeão estadual no jogo seguinte, empate em 2x2, que inicia a sequência do Vozão.

Em 2024, quatro clássicos e título nos pênaltis

O ano começou com um eletrizante 3x3, com o Vovô vencendo o seguinte pelo Nordestão (1x0), e sendo campeão na decisão estadual após 2 empates: 0x0 e 1x1, vencendo nos pênaltis (3x2).

Em 2025, 5 clássicos e duas vitórias alvinegras

No Cearense 2025, o Vozão venceu dois e empatou um. O time foi campeão cearense invicto, batendo o Leão na decisão: 1x1 e 1x0.

Na Série A 2025, o Ceará venceu um (1x0 no turno) e empatou o outro (no returno). Mas ambos acabaram rebaixados da elite.

Em 2026, após 3 empates, vitória heróica

No Campeonato Cearense, foram 3 empates. Uma na fase classificatória em 0x0, e dois na decisão do Estadual, ambos empatados em 1x1, com o Fortaleza campeão nos pênaltis.

Portanto, a partida na Copa do Nordeste era muito importante para o Vovô, para superar a perda do título, ganhar fôlego no regional e aumentar o tabu.

E o resultado veio em grande estilo e superação, vencendo por 2x0 após ficar com um a menos desde os 22 minutos do 1º tempo.

Sequência do Tabu

Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense 2023

Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024

Ceara 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024

Fortaleza 0x0 Ceará - Final Cearense 2024

Ceará 1x1 Fortaleza - Final Cearense 2024

Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025

Ceará 1x0 Fortaleza - Final Cearense 2025

Fortaleza 1x1 Ceará - Final Cearense 2025

Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025

Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025

Ceará 0x0 Fortaleza - Cearense 2026

Fortaleza 1x1 Ceará - Cearense 2026

Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2026

Ceará 2x0 Fortaleza - Nordestão 2026