CBF divulga datas dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário e Iguatu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes cearenses, Ferroviário e Iguatu, farão o jogo decisivo em casa.

O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, nos dias 4 e 12, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, em dois jogos, nos dias 5 e 12 de julho.

Legenda: O Iguatu se classificou eliminando a Tuna Luso no Morenão Foto: @joaomarcosfotos_

Veja detalhes dos jogos

IDA

04/07 - Frei Epifânio - 16h

Imperatriz x Ferroviário

05/07 - Arena de Pernambuco - 15h

Maguary x Iguatu

VOLTA

12/07 - Presidente Vargas - 17h

Ferroviário x Imperatriz

12/07 - Morenão - 16h

Iguatu x Maguary

Legenda: O Ferroviário está entre o 32 melhores da Série D e enfrentará o Imperatriz na 3ª Fase Foto: @ferroviarioac

Os demais confrontos da Série D são:

Goiatuba x Manauara

Porto Velho x Gama

Trem x América-RN

Luverdense x Guaporé

Águia de Marabá x ABC

Nacional-AM x Capital-DF

CRAC x Treze

São José-RS x Portuguesa-RJ

Serra Branca x Uberlândia

Marcílio Dias x Portuguesa-SP

Betim x CSA

Velo Clube x São Luiz

Cianorte x XV de Piracicaba

ASA x Democrata GV ou Ivinhema



Qual a chave dos Cearenses?

Se o Ferroviário avançar, ele enfrenta quem passar de Manauara x Goiatuba.

Já o Iguatu, se avançar, enfrenta Nacional-AM x Capital-DF.