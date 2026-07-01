CBF divulga datas dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário e Iguatu
Cearenses jogarão a partida de volta em casa
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes cearenses, Ferroviário e Iguatu, farão o jogo decisivo em casa.
O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, nos dias 4 e 12, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, em dois jogos, nos dias 5 e 12 de julho.
Veja detalhes dos jogos
IDA
04/07 - Frei Epifânio - 16h
Imperatriz x Ferroviário
05/07 - Arena de Pernambuco - 15h
Maguary x Iguatu
VOLTA
12/07 - Presidente Vargas - 17h
Ferroviário x Imperatriz
12/07 - Morenão - 16h
Iguatu x Maguary
Os demais confrontos da Série D são:
Goiatuba x Manauara
Porto Velho x Gama
Trem x América-RN
Luverdense x Guaporé
Águia de Marabá x ABC
Nacional-AM x Capital-DF
CRAC x Treze
São José-RS x Portuguesa-RJ
Serra Branca x Uberlândia
Marcílio Dias x Portuguesa-SP
Betim x CSA
Velo Clube x São Luiz
Cianorte x XV de Piracicaba
ASA x Democrata GV ou Ivinhema
Qual a chave dos Cearenses?
Se o Ferroviário avançar, ele enfrenta quem passar de Manauara x Goiatuba.
Já o Iguatu, se avançar, enfrenta Nacional-AM x Capital-DF.