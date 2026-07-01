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CBF divulga datas dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário e Iguatu

Cearenses jogarão a partida de volta em casa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:36)
Vladimir Marques
Legenda: O Ferroviário vem de classificação contra o Central no PV com gol de Kiuan
Foto: @kawesilvaphotos / FerroviárioAC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos 16 confrontos da 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes cearenses, Ferroviário e Iguatu, farão o jogo decisivo em casa.

O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, nos dias 4 e 12, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, em dois jogos, nos dias 5 e 12 de julho.

Legenda: O Iguatu se classificou eliminando a Tuna Luso no Morenão
Foto: @joaomarcosfotos_

Veja detalhes dos jogos

IDA

04/07 - Frei Epifânio - 16h
Imperatriz x Ferroviário

05/07 - Arena de Pernambuco - 15h  
Maguary x Iguatu

VOLTA

12/07 - Presidente Vargas - 17h
Ferroviário x Imperatriz

12/07 - Morenão - 16h
Iguatu x Maguary

Legenda: O Ferroviário está entre o 32 melhores da Série D e enfrentará o Imperatriz na 3ª Fase
Foto: @ferroviarioac

Os demais confrontos da Série D são:

Goiatuba x Manauara
Porto Velho x Gama
Trem x América-RN
Luverdense x Guaporé
Águia de Marabá x ABC
Nacional-AM x Capital-DF
CRAC x Treze
São José-RS x Portuguesa-RJ
Serra Branca x Uberlândia
Marcílio Dias x Portuguesa-SP
Betim x CSA
Velo Clube x São Luiz
Cianorte x XV de Piracicaba
ASA x Democrata GV ou Ivinhema


Qual a chave dos Cearenses?

Se o Ferroviário avançar, ele enfrenta quem passar de Manauara x Goiatuba.

Já o Iguatu, se avançar, enfrenta Nacional-AM x Capital-DF.

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