CBF divulga datas da 2ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário, Iguatu e Maracanã

A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela detalhada da segunda fase do Brasileiro da Série D. Agora, com 64 times, a próxima fase será disputada em jogos de ida e volta.

As primeiras partidas do mata-mata serão realizadas no próximo sábado, dia 20, e no domingo, 21. Os jogos da volta vão ser disputados nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Duelo dos cearenses

Jogos de Ida

20/06

16h - Imperatriz-MA x Maracanã - Frei Epifânio

21/06

15h - Central-PE x Ferroviário - Lacerdão

16h - Tuna Luso-PA x Iguatu - Mangueirão

Jogos de volta

27/06

15h30 - Maracanã x Imperatriz-MA - Almir Dutra

16h - Iguatu x Tuna Luso-PA - Morenão

28/06

17h - Ferroviário x Central-PE - Presidente Vargas