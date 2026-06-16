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CBF divulga datas da 2ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário, Iguatu e Maracanã

Agora, com 64 times, a próxima fase será disputada em jogos de ida e volta

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:20)
Vladimir Marques
Legenda: O Ferroviário é um dos favoritos ao acesso pela tradição
Foto: @kawesilvaphotos / FerroviárioAC

A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela detalhada da segunda fase do Brasileiro da Série D. Agora, com 64 times, a próxima fase será disputada em jogos de ida e volta.

As primeiras partidas do mata-mata serão realizadas no próximo sábado, dia 20, e no domingo, 21. Os jogos da volta vão ser disputados nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Duelo dos cearenses

Jogos de Ida

20/06 

16h - Imperatriz-MA x Maracanã - Frei Epifânio

21/06 

15h - Central-PE x Ferroviário - Lacerdão

16h - Tuna Luso-PA x Iguatu - Mangueirão

Jogos de volta

27/06

15h30 - Maracanã x Imperatriz-MA -  Almir Dutra

16h - Iguatu x Tuna Luso-PA - Morenão

28/06

17h - Ferroviário x Central-PE - Presidente Vargas

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