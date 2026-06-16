CBF divulga datas da 2ª Fase da Série D; veja jogos de Ferroviário, Iguatu e Maracanã
Agora, com 64 times, a próxima fase será disputada em jogos de ida e volta
A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela detalhada da segunda fase do Brasileiro da Série D. Agora, com 64 times, a próxima fase será disputada em jogos de ida e volta.
As primeiras partidas do mata-mata serão realizadas no próximo sábado, dia 20, e no domingo, 21. Os jogos da volta vão ser disputados nos dias 27, 28 e 29 de junho.
Duelo dos cearenses
Jogos de Ida
20/06
16h - Imperatriz-MA x Maracanã - Frei Epifânio
21/06
15h - Central-PE x Ferroviário - Lacerdão
16h - Tuna Luso-PA x Iguatu - Mangueirão
Jogos de volta
27/06
15h30 - Maracanã x Imperatriz-MA - Almir Dutra
16h - Iguatu x Tuna Luso-PA - Morenão
28/06
17h - Ferroviário x Central-PE - Presidente Vargas