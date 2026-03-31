O Brasil precisava reagir após a derrota contundente para a França no amistoso anterior. Ficou clara a superioridade dos franceses mesmo com um jogador a menos por grande parte do jogo. A derrota foi justa e o Brasil precisava mostrar competitividade e repertório contra a Croácia no último amistoso antes da convocação.

E a vitória por 3x1 foi convincente, por mais que a Seleção ainda mostre fragilidades e erre, como foi no gol do empate croata.

Brasil vence Croácia com boas novas para Ancelotti, que ganha leque de opções para a Copa

Como tinha que ser, Ancelotti fez mudanças na escalação. Foram 6 trocas e um time praticamente novo, mas variando entre 4-2-4 e o 4-3-3, já que Matheus Cunha recuava para jogar de 10.

E a Seleção jogou bem com Danilo (do Botafogo), sendo o melhor em campo, com muita movimentação, passes e chegando na frente para marcar um golaço.

Legenda: A Seleção Brasileira entrou em campo modificada e fez uma boa partida Foto: Divulgação / FIFA

Outra novidade, Luiz Henrique, também fez um grande jogo, assim como Vini Jr, que fez jogadaça para o gol de Danilo.

A zaga melhorou com Marquinhos retornando. Leo Pereira foi regular, e os laterais foram ok, não comprometeram.

Só João Pedro, apagado, e Bento ficaram abaixo, com o goleiro falhando no gol croata.

Além dos que começaram como titulares, o técnico italiano viu o time crescer com as alterações.

Endrick e Martinelli entraram bem demais e ganharam pontos com o técnico com certeza.

E Igor Thiago, mostrou personalidade ao bater o pênalti sofrido por Endrick nos acréscimos. Ele converteu muito bem em sua estreia pela Seleção.

Em suma, Ancelotti ganhou muitas opções e no dia 18 divulgará a lista final para a Copa.

Após a convocação, a Seleção fará dois amistosos: Contra o Panamá, no dia 31 de maio no Maracanã, despedida da torcida brasileira, e já nos EUA, um amistoso com o Egito no dia 6.