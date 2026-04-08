Barcelona, Real Madrid e Liverpool se complicam no 1º duelo das quartas da Champions; veja análise

Os jogos de ida das quartas de final da UEFA Champions League reservaram confrontos pesados e quatro equipes abriram vantagem ao vencerem seus jogos, deixando 4 favoritos ao título em situação complicada.

Real Madrid, Barcelona e Liverpool foram derrotados categoricamente e precisarão reverter placares e ambientes adversos para se classificarem. O único favorito que venceu, e fora de casa, foi o Arsenal.

Veja análise dos confrontos

PSG 2x0 Liverpool

Legenda: Dembele e Doue comemoram gol do PSG contra o Liverpool Foto: Divulgação / @PSG_inside

O PSG venceu em casa de forma convincente por 2x0, com gols de Doue e Kvaratskhelia, mostrando estar em melhor momento que os Reds. A equipe de Slot está em má fase na premier league.

Vitinha, Ruben Neves e Dembelé foram os destaques, contra um Liverpool que jogou mal, principalmente Gomez, Frimpong, MacAlister e Ekitike.

Para o jogo em Alfield, o Liverpool precisará fazer o que não tem feito, que é jogar bem em casa e vencer.

Real Madrid 1x2 Bayern

Legenda: O Bayern conseguiu grande vitória contra o Real no Bernabeu com gols de Diaz e Kane Foto: Divulgação / @FCBayern

No confronto gigante das quartas, os bávaros jogaram uma partida espetacular, e abriram dois gols, com Diaz e Kane, mas sofreram um gol de Mbappé.

O confronto está em aberto para Munique, já que a camisa do Real pesa e sem dúvida pode reverter, mas o Bayern é favorito pelo futebol que tem jogado.

Além dos autores dos gols, Olise - o melhor em campo - Kimmirch e Neuer - retornou em grande estilo - jogaram demais e mostraram a força do Bayern no Bernabeu.

O Real errou demais, em uma jornada ruim de Carreras, Rudiger, Pitarch e Valverde. Mas tem elenco, camisa e mentalidade para entrar vivo na Baviera.

Barcelona 0x2 Atleti

Legenda: O Atletico de Madrid ganhou do Barça e vai pro jogo de volta em casa com grande vantagem Foto: Divulgação / @atletienglish

O Barça se perdeu após a expulsão de Cubarsí e não conseguiu segurar o sempre competitivo Atleti. A jornada do goleiro Garcia também não foi boa, assim como de Cancelo.

Pelo Atleti, Julian Alvarez jogou demais, assim como Ruggeri e o goleiro Musso.

O estádio dos Colchoneros vai ferver na volta, o ambiente do Metropolitano é incrível e na última vez o time da casa goleou o Barça. Missão muito difícil para o time Culé.

Sporting Lisboa 0x1 Arsenal

Legenda: O Arsenal ganhou o jogo de ida contra o Sporting com gol de Havertz Foto: Divulgação / @Arsenal

No confronto com um favorito claro, o Arsenal venceu pelo placar mínimo fora de casa e chega tranquilo para o jogo em casa, no Emirates. O Sporting é um time lutador, como mostrou na remontada na fase anterior diante do Bodo, da Noruega, mas os Gunners devem passar sem dificuldade.

Jogos de Volta

14 de Abril

Atlético de Madrid x Barcelona

Liverpool x PSG

15 de Abril

Arsenal x Sporting Lisboa

Bayern x Real Madrid