Barcelona, Real Madrid e Liverpool se complicam no 1º duelo das quartas da Champions; veja análise
Jogos de volta acontecem nos dias 14 e 15
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:04)
Os jogos de ida das quartas de final da UEFA Champions League reservaram confrontos pesados e quatro equipes abriram vantagem ao vencerem seus jogos, deixando 4 favoritos ao título em situação complicada.
Real Madrid, Barcelona e Liverpool foram derrotados categoricamente e precisarão reverter placares e ambientes adversos para se classificarem. O único favorito que venceu, e fora de casa, foi o Arsenal.
Veja análise dos confrontos
PSG 2x0 Liverpool
O PSG venceu em casa de forma convincente por 2x0, com gols de Doue e Kvaratskhelia, mostrando estar em melhor momento que os Reds. A equipe de Slot está em má fase na premier league.
Vitinha, Ruben Neves e Dembelé foram os destaques, contra um Liverpool que jogou mal, principalmente Gomez, Frimpong, MacAlister e Ekitike.
Para o jogo em Alfield, o Liverpool precisará fazer o que não tem feito, que é jogar bem em casa e vencer.
Real Madrid 1x2 Bayern
No confronto gigante das quartas, os bávaros jogaram uma partida espetacular, e abriram dois gols, com Diaz e Kane, mas sofreram um gol de Mbappé.
O confronto está em aberto para Munique, já que a camisa do Real pesa e sem dúvida pode reverter, mas o Bayern é favorito pelo futebol que tem jogado.
Além dos autores dos gols, Olise - o melhor em campo - Kimmirch e Neuer - retornou em grande estilo - jogaram demais e mostraram a força do Bayern no Bernabeu.
O Real errou demais, em uma jornada ruim de Carreras, Rudiger, Pitarch e Valverde. Mas tem elenco, camisa e mentalidade para entrar vivo na Baviera.
Barcelona 0x2 Atleti
O Barça se perdeu após a expulsão de Cubarsí e não conseguiu segurar o sempre competitivo Atleti. A jornada do goleiro Garcia também não foi boa, assim como de Cancelo.
Pelo Atleti, Julian Alvarez jogou demais, assim como Ruggeri e o goleiro Musso.
O estádio dos Colchoneros vai ferver na volta, o ambiente do Metropolitano é incrível e na última vez o time da casa goleou o Barça. Missão muito difícil para o time Culé.
Sporting Lisboa 0x1 Arsenal
No confronto com um favorito claro, o Arsenal venceu pelo placar mínimo fora de casa e chega tranquilo para o jogo em casa, no Emirates. O Sporting é um time lutador, como mostrou na remontada na fase anterior diante do Bodo, da Noruega, mas os Gunners devem passar sem dificuldade.
Jogos de Volta
14 de Abril
Atlético de Madrid x Barcelona
Liverpool x PSG
15 de Abril
Arsenal x Sporting Lisboa
Bayern x Real Madrid
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