Após vencer Clássico-Rei, o que o Ceará precisa para avançar na Copa do Nordeste

O Ceará está vivo na Copa do Nordeste após a vitória categórica diante do Fortaleza por 2x0, no Castelão pela 3ª rodada. O Vozão chegou aos 4 pontos em 3 rodadas, alcançando a 3ª colocação do Grupo C, ganhando fôlego na disputa por uma vaga na 2ª Fase.

A vitória deixa o Ceará apenas 2 pontos do Ferroviário e superando o América no saldo de gols.

Assim, o Alvinegro, em duas rodadas pode chegar em 10 pontos.

Com o líder Sport já tem 9 e deve se classificar, com a disputa do Vovô pela 2ª vaga sendo contra Ferroviário e América.

Legenda: Classificação do Grupo C após a 3ª rodada da Copa do Nordeste Foto: Reprodução / srgoool

O que o Ceará precisa se...

Se somar 6 pontos

Se o Ceará somar 6 pontos, chegar a 10. E o Ferroviário pode somar no máximo quatro, empatando um dos jogos e vencendo o outro. Assim, o Ceará igualaria o time coral em pontos e precisaria superá-lo no saldo de gols.

Como o Vovô está na frente do América, se vencer os dois estará na frente.

Se somar 4 pontos

Se o Vovô vencer uma e empatar a outra ficará com 8 pontos. e o Ferroviário só pode mais dois, com dois empates. Enquanto o América pode até somar os mesmos 4 pontos, mas o Ceará precisa se manter na frente pelo saldo.

Se somar 3 pontos

Se vencer uma e perder a outra, o Vovô chegar a 7 pontos e o Ferroviário só pode somar mais um. E o América só pode somar mais 3 pontos também.

Veja os jogos que faltam para Ceará, Ferroviário e América:

4ª rodada

Ceará x Jacuipense

14/04 - 21h30 - Castelão

Ferroviário x Retrô

15/04 - 19h30 - Presidente Vargas

América-RN x Fortaleza

16/04 - 19h - Arena das Dunas

5ª rodada

Maranhão x Ceará

29/04 - Castelão (MA)

ABC x Ferroviário

29/04 - Frasqueirão

Retrô x América-RN

29/04 - Arena de Pernambuco