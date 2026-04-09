Após vencer Clássico-Rei, o que o Ceará precisa para avançar na Copa do Nordeste
Vozão bateu o Fortaleza por 2x0 no Castelão
O Ceará está vivo na Copa do Nordeste após a vitória categórica diante do Fortaleza por 2x0, no Castelão pela 3ª rodada. O Vozão chegou aos 4 pontos em 3 rodadas, alcançando a 3ª colocação do Grupo C, ganhando fôlego na disputa por uma vaga na 2ª Fase.
A vitória deixa o Ceará apenas 2 pontos do Ferroviário e superando o América no saldo de gols.
Assim, o Alvinegro, em duas rodadas pode chegar em 10 pontos.
Com o líder Sport já tem 9 e deve se classificar, com a disputa do Vovô pela 2ª vaga sendo contra Ferroviário e América.
O que o Ceará precisa se...
Se somar 6 pontos
Se o Ceará somar 6 pontos, chegar a 10. E o Ferroviário pode somar no máximo quatro, empatando um dos jogos e vencendo o outro. Assim, o Ceará igualaria o time coral em pontos e precisaria superá-lo no saldo de gols.
Como o Vovô está na frente do América, se vencer os dois estará na frente.
Se somar 4 pontos
Se o Vovô vencer uma e empatar a outra ficará com 8 pontos. e o Ferroviário só pode mais dois, com dois empates. Enquanto o América pode até somar os mesmos 4 pontos, mas o Ceará precisa se manter na frente pelo saldo.
Se somar 3 pontos
Se vencer uma e perder a outra, o Vovô chegar a 7 pontos e o Ferroviário só pode somar mais um. E o América só pode somar mais 3 pontos também.
Veja os jogos que faltam para Ceará, Ferroviário e América:
4ª rodada
Ceará x Jacuipense
14/04 - 21h30 - Castelão
Ferroviário x Retrô
15/04 - 19h30 - Presidente Vargas
América-RN x Fortaleza
16/04 - 19h - Arena das Dunas
5ª rodada
Maranhão x Ceará
29/04 - Castelão (MA)
ABC x Ferroviário
29/04 - Frasqueirão
Retrô x América-RN
29/04 - Arena de Pernambuco