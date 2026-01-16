Após tropeço, veja o que o Ferroviário precisa para se classificar para a 2ª Fase no Cearense

O Ferroviário empatou com o Horizonte em 2x2 no Presidente Vargas nesta sexta-feira (16), na abertura da 4ª rodada do Campeonato Cearense e resolverá sua situação na última rodada.

A equipe está na 2ª colocação do Grupo A com 5 pontos e só tem mais um jogo a fazer, no contra o Quixadá, no Abilhão, no dia 22 às 20h30. O Canarinho do Sertão tem 4 e está na 4ª colocação.

O Horizonte, que lidera o Grupo com a mesma pontuação, mas por ter feito mais gols (4 a 3), enfrenta o Fortaleza na última rodada no Domingão, em Horizonte.

O Leão, favoritaço a liderar o Grupo, tem 4 pontos, mas ainda joga na 4ª rodada, contra o já eliminado Maracanã. O Fortaleza não entra como adversário direto pela classificação com o Ferroviário, por ainda ter esse jogo a menos, mas pode ser aliado da equipe ao tirar pontos do Horizonte.

E independente do resultado de Fortaleza x Maracanã no PV no domingo pelo cenário do Grupo, o Ferroviário pode avançar com os 3 resultados.

Com vitória

Se vencer, o Ferroviário chega a 8 pontos e se classifica, provavelmente na 2ª colocação, atrás do Fortaleza

Empate

Se empatar com o Quixadá, chega a 6 pontos e também garante vaga, pelo menos na 3ª colocação, já que mantém o Canarinho do Sertão atrás dele.

Derrota

Se perder, o Ferroviário é ultrapassado pelo Quixadá, e só garante vaga se o Horizonte também perder. A derrota para o Fortaleza precisaria ser por mais gols de diferença.

Caso o Tubarão da Barra perca para o Quixadá e o Horizonte vença o Fortaleza, a equipe estará eliminada do Cearense e jogará o quadrangular do rebaixamento.



Cenário para o jogo

O Quixadá se mostrou um adversário frágil jogando no PV contra o Fortaleza, mas em casa, no Abilhão, o estádio estará lotado e o gramado não é dos melhores.

Assim, para uma equipe que valoriza a posse de bola como o Ferroviário, é um complicador.

O time de Nuno Pereira gosta de ter o controle do jogo e terá muita dificuldade para controlar a partida no gramado do Abilhão.

No jogo no PV contra o Horizonte, a equipe coral teve mais posse de bola, finalizou mais, criou mais chances, mas desperdiçou.

Foram pelo menos quatro chances de gols claras, com Jeffinho na trave, defesas difíceis de Frank em chutes de Kiuan e Thalisson, além de finalização por cima de Léo Paraíso.

E na defesa, cedeu muitos espaços ao Horizonte, que teve grande chance da virada com Willian Anicete, que na marca do pênalti, chutou para grande defesa de Sivaldo.

A equipe coral é promissora, mas ainda não é 100% confiável, oscila demais ao longo do jogo.

Lucas Black e Mena desequilibram, mas defensivamente a equipe ainda cede muitos espaços ao adversário.