Após tropeço do Ferroviário, Ceará só depende de sí na última rodada para avançar no Nordestão

Com o empate do Ferroviário em 1x1 diante do Retrô nesta quarta-feira (15) no PV, o Ceará só depende de sí na última rodada para avançar na Copa do Nordeste. A combinação favorável ao Vovô começou após o time alvinegro vencer o Jacuipense-BA por 4x1 na terça-feira, chegando aos 7 pontos e se confirmou com o empate em 1x1 do time coral no PV.

Assim, o Ceará encerra a rodada na 2ª colocação do Grupo C com 7 pontos e o Ferroviário em 3º, com a mesma pontuação, mas o Alvinegro fica na frente pelo saldo de gols: 3 a 1.

Classificação do Grupo C

Legenda: Classificação do Grupo C após jogos de Ceará e Ferroviário Foto: Reprodução / srgoool

Cenário para última rodada

Na rodada final, a 5ª. ambos jogam fora de casa, no dia 29, às 21h30: O Vovô visita o Maranhão, no Castelão, em São Luis (MA), enquanto o Ferrão joga contra o ABC no Frasqueirão, em Natal (RN).

Pela classificação, o Ceará joga pelos mesmos resultados do Ferroviário para avançar, desde que mantenha à frente no saldo de gols. Se os dois vencerem, o Vovô precisa se manter à frente no saldo, assim como na derrota. Em caso de empate nos dois jogos, o Vovô estará classificado, pois os saldos não seriam alterados.

Cenários para a classificação do Ceará

Com vitória

Se o Ceará vencer o Maranhão, obriga o Ferroviário a também vencer e tirar 2 gols de saldo.

Com empate

Se o Vovô empatar, precisa que o Ferroviário também empate

Com derrota

Se o Ceará perder para o Maranhão, precisa que o Ferroviário também perca, contanto que se mantenha na frente no saldo.