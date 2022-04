Após primeira vitória, o que esperar do Ferroviário na Série C?

Finalmente o Ferroviário venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro ao bater o Atlético Cearense no sábado por 1 a 0 no Romeirão, em Juazeiro do Norte, em jogo válido pela 3ª rodada. Foram os primeiros 3 pontos dos corais, que vinham de duas derrotas - para Mirassol e ABC - demonstrando fragilidades preocupantes.

A vitória por 1 a 0, construída no início do jogo após falha pitoresca do goleiro Carlão em lance de Waldson, serve para diminuir a pressão sobre a equipe e o técnico Roberto Fonseca, mas em termos de performance, a equipe ainda precisa evoluir muito. Seja para qual objetivo o time tenha: permanência ou G-8 que dá vaga na 2ª Fase.

Panorama

Hoje o time coral está na 15ª colocação, 2 pontos à frente do Confiança, time que abre o Z4. Analisando os 19 adversários após 3 rodadas, claramente clubes como Atlético Cearense, Altos/PI, Vitória/BA, Brasil de Pelotas, Confiança e Aparecidense tem mais limitações e parecem fadados a lutarem contra a degola o campeonato todo.

Se quiser sonhar com um G-8, a evolução precisa ser ainda maior e mais profunda. O Ferrão teria que subir 7 "degraus" na classificação e passando times mais prontos, como Ypiranga, Remo, Paysandu, até chegar ao Figueirense, time que abre o G-8 com 5 pontos.

Hoje a Série C tem equipes fortes, como Botafogo/SP, ABC, Manaus, Mirassol e Botafogo/PB, que estarão entre os 8 se mantiverem suas qualidades, asssim como Floresta e Campinense já tem mostrado evolução em relação à Copa do Nordeste e surpreendem no início.

Dificuldade

O Campeonato é diferente, com mais rodadas e viagens mais longas, incluindo para o Sul e Sudeste do país. Assim, o desafio para o Ferroviário é muito maior do que as edições anteriores da Série C.

O próximo adversário é difícil - o Botafogo/PB no dia 1º no Domingão, mas o time coral precisa mostrar alguma evolução, mostrar ser competitivo contra rivais mais fortes e indicar qual "Série C" fará.