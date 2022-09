Análise: Vitória pode ser o ponto de virada do Ceará na Série A

Viver um jejum de vitórias em um campeonato tão difícil como a Série A do Brasileiro incomoda e pesa demais. O Ceará carregava o peso de 7 jogos sem vencer - a última havia sido ainda no 1º turno - e tudo isso complicava a subida do clube na tabela e apresentar um futebol melhor, mais condizente com qualidade da equipe.

Mas a vitória deste sábado por 2 a 1 diante do Santos no Castelão dissipou tudo isso e poder o ponto de virada do Ceará na Série A, no segundo jogo com Lucho González no comando. Com o argentino, são 4 pontos em 2 jogos: o empate no Maracanã contra o Flamengo e a vitória de 2 a 1 neste sábado no Castelão. Sem dúvida um início promissor no quesito resultados.

Mais solto?

O que se espera após a vitória deste sábado diante do Santos é que a equipe se solte mais nas próximas rodadas sem o peso nas costas do time. Ficou claro que o time tem qualidade e o primeiro tempo contra o Santos, dominante e abrindo 2 a 0 com autoridade mostra isso.

Agora, ao sofrer o gol no 2º tempo, a equipe se perdeu em campo e mostrou insegurança. Mas não faltou raça e entrega para segurar o resultado, muito festejado pelos jogadores e torcida.

Serão 12 rodadas para o fim da Série A e a tendência é um Ceará mais solto, com o Lucho implementando mais mudanças táticas, deixando o Ceará mais com a sua cara.

Legenda: O Ceará venceu o Santos no Castelão e venceu a primeira no returno da Série A Foto: LC MOREIRA

Vencer sem Vina e Jô, e seus substitutos Guilherme Castilho e Zé Roberto marcarem os gols da vitória também é um bom sinal.

Os ausentes contra o Santos são muito importantes e devem agregar nas próximas rodadas, fortalecendo a equipe, mas ter opções ajuda qualquer treinador.

Estar na zona intermediária da tabela, com 31 pontos e abrindo uma boa margem para o Z4, também dá uma tranquilidade para que o Vovô. O Ceará tem qualidade suficiente para terminar uma Série A sem sustos e buscar uma vaga na Sul-Americana.