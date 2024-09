Análise: O peso da ausência de Lucas Mugni no Vovô

O Ceará recebe o Brusque nesta sexta-feira (27), no Castelão pela 29ª rodada, às 19 horas, com a missão de se aproximar do G4. Embalado após a goleada de 4 a 0 diante do Vila Nova/GO no Castelão na rodada anterior, o Vovô quer fazer valer seu desempenho como mandante, o 3º melhor da Série B, para vencer o time catarinense.

E o técnico Léo Condé não deverá contar o Lucas Mugni. O meio-campista, camisa 10 do Vovô, deixou o jogo com o Vila Nova com dores na coxa e deve ser desfalque.

Qual o peso da ausência de Lucas Mugni? O peso é enorme. Ele é titular absoluto do Ceará com Léo Condé e líder de assistências do time com 5. Ele também marcou um gol na Série B.

O jogador argentino é o principal armador do Vovô, que pensa o jogo e dá o ritmo que a partida precisa, distribuindo os passes.

De acordo com o Sofáscore, Mugni cria 4 chances de gol por jogo para o time com seus passes, e tem um índice de acerto alto em passes certos por partida 16,6 (75%) e Passes no próprio campo5,0 (91%) e passes certos no terço final: 12,9 (61%).

Não custa nada lembrar que para o camisa 10, os passes são mais complicados, de dificuldade maior, pois busca quebrar as linhas de defesa do adversário. Ou seja, não não passes 'de lado'.

Legenda: Mugni é titular absoluto do Vovô e lider de assistências do time na Sèrie B Foto: DAVI ROCHA / SVM

Titular absoluto

Dos 13 jogos do treinador no comando, Mugni só não atuou em uma deles. Contra o América/MG, pela 18ª rodada, no empate em 2 a 2 fora por estar contudido. No mais, Mugni atuou nos 12 jogos com Condé, todos com titular. São 3 assistências com o novo treinador.

Em toda Série B, o argentino jogou 24 dos 28 jogos do Vozão, mas ele foi foi titular com Vágner Mancini em dois dos 10 jogos sob comando do ex-treinador.

Mugni disse que a chegada de Léo COondé melhorou o desempenho dele e do time.

“A chegada do Léo ajudou bastante, pela característica dos jogadores que tem no elenco, se viu muito bem com o estilo de jogo dele. Eu acho que isso foi fundamental. Não é sobre um treinador, é sobre um todo. Nosso elenco é muito parecido com o que o Léo pretende dentro do jogo”, disse Mugni ao Diário do Nordeste em entrevista exclusiva no último dia 14.

Substituto

Se Mugni não atuar, Léo Condé deve escalar o paraguaio Jorge Recalde. Ele foi titular em 6 jogos na Série B e tem 3 gols. A característica dele é diferente. O paraguaio é um meia de mais, força, que finaliza melhor, mas tem menos dinâmica e qualidade de passe.