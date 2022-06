Análise: Fortaleza transforma uma vitória épica em uma derrota dolorida de virada

O Fortaleza amargou daquelas derrotas doídas, difíceis de esquecer e digerir na noite deste sábado pela Série A do Brasileiro. Perder por 3 a 2 para o Atlético no Mineirão após estar vencendo por 2 a 0 é um balde de água fria na reação tricolor que se desenhava.

O Leão fazia uma partida perfeita, até tranquila no Mineirão, vencendo com espantosa facilidade até os 30 do 2º tempo, quando o jogo mudou completamente e a virada de consumou aos 51 minutos.

Como explicar?

Coisas do imponderável do futebol? Talvez, mas a virada no placar se explica pela mudança de postura das duas equipes: na etapa inicial o Leão foi perfeito, e no 2º tempo não entrou em campo. Já o Atlético foi o inverso.

No primeiro tempo, o Fortaleza foi soberano, dominando o jogo com extrema facilidade diante de um Atlético Mineiro inerte.

Legenda: Romarinho marcou o gol do Fortaleza com 3 minutos de jogo Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Tudo no Leão funcionou: a marcação, a estratégia de marcar alto, a transição rápida para o ataque, e assim o Tricolor fez 2 a 0, em duas jogadas bem trabalhadas e finalizadas por Romarinho.

Mas ficou nisso. Um segundo tempo que se mostrava promissor pela atuação apática do

Atlético, se tornou um pesadelo para os tricolores.

Se o time reserva do Galo foi apático no 1º tempo, na segunda etapa, com as substituições, foi o suficiente para mudar o panorama do jogo.

E o Fortaleza, que poderia manter a estratégia para ampliar, só recuou e não mais contra-atacou.

Legenda: O Fortaleza recuou demais no 2º tempo e tomou a virada do Atlético no Mineirão Foto: Divulgação / Atlético Mineiro

Resultado: o Galo, mesmo que desordenadamente, foi rondando a área, cruzando bolas, invertendo jogadas, e conseguiu 3 gols de cabeça.

Aos 30 minutos, Vargas cruzou e Rubens fez. Aos 41, após outra bola cruzada na área, Igor Rabello ajeitou de cabeça para Réver, também de cabeça, vencer o goleiro Marcelo Boeck.

E para desespero tricolor, aos 51 minutos, Arana cobrou falta para a área, Vargas cabeceou e a bola ainda desviou em Jussa antes de entrar.

Lição

Uma derrota assim é sempre dolorida, ainda mais para quem está em situação complicada na Série A como o Fortaleza. A equipe errou demais nas primeiras rodadas, e precisaria de uma reação imediata até o fim do returno.

A derrota de virada, da forma que foi, faz o Leão voltar algumas "casas", mas nas 5 rodadas finais do 1,º turno, será preciso se reagrupar e buscar resultados.

A Libertadores é importante, um marco na historia do clube, com um jogo contra o Estudiantes na quinta-feira no Castelão pelas Oitavas de Final, mas a preocupação com a Série A precisa ser a prioridade no planejamento tricolor.