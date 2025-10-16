Análise: Fortaleza repete roteiro da incompetência e permanência na Série A fica na conta do milagre

Atuar com um jogador a mais em um futebol tão competitivo, de alto nível, como a Série A do Campeonato Brasileiro é uma vantagem considerável para a vitória, ainda mais se for em casa. O Fortaleza teve este cenário por duas vezes seguidas no Castelão, contra São Paulo e Vasco, tendo um adversário expulso no 1º tempo, jogando um tempo e meio todo com um jogador mais, porém, conseguiu perder os dois jogos. Duas derrotas que o fizeram afundar ainda mais no Z4, agora 7 pontos de distância para o Santos.

As duas partidas tiveram algumas nuances diferentes, com o goleiro do Vasco - Léo Jardim, trabalhando mais do que Rafael do São Paulo, mas a verdade é que o Fortaleza foi duplamente incompetente.

A vantagem de um jogador a mais permite ter a posse da bola, circular o jogo, e finalizar muito mais que o adversário. Mas faltou competência e qualidade para entender o jogo e abrir espaços.

O Vasco se mostrou muito descompactado para defender na etapa final e ainda assim os gols foram perdidos em profusão. E para piorar, o Fortaleza conseguiu sofrer o segundo gol em um único ataque perigoso do Vasco na etapa final.

Legenda: O Fortaleza repetiu os erros de jogos anteriores em casa e perdeu para o Vasco Foto: KID JUNIOR / SVM

Atuações

A equipe de Palermo mostrou-se mais uma vez desorganizada para abrir espaços e aproveitar a vantagem numérica.

Pochettino, Gusmán e Breno Lopes foram muito mal, errando tudo, assim como Lucero.

Na etapa final, entraram Bareiro, Rosseto, Deyverson e Pikachu, mas também erraram demais. Moisés, sem ritmo, tentou alguma coisa, mas não dava pra exigir mais do que ele fez.

E defensivamente, Britez, Kuscevic e Àvila foram muito mal. Eles foram batidos nas poucas investidas do Vasco. Mostraram lentidão e posicionamento ruim.

Do sistema defensivo, apenas Mancuso se salvou, com boas chegadas na frente.

A verdade é que o Fortaleza é um time nervoso e em um momento técnico terrível.

A derrota é um duro golpe após o time ter vencido o Juventude fora e ganho uma sobrevida na Série A, e a torcida já parecia nem acreditar, pela baixa presença de público contra o Vasco no Castelão.

Restando 11 jogos a fazer e 7 para tirar para sair do Z4, a permanência do Fortaleza fica na conta do milagre.