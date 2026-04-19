Análise: Fortaleza alivia pressão em vitória na marra contra o Criciúma no PV pela Série B

O Fortaleza precisava vencer o Criciúma no PV para aliviar a pressão no Pici. Todas as questões extracampo envolvendo SAF x elenco, tropeço na Copa do Nordeste no meio de semana, pressão em cima do técnico Carpini deixaram o clima do jogo pesado.

E continuou pesado contra o enjoado time do Criciúma - enjoado no sentido de competitivo - que endureceu o jogo, chegou a estar empatando em 2x2, com a torcida tricolor hostilizando o técnico Carpini.

Legenda: A pressão em cima de Carpini está enorme, com a torcida mostrando toda sua insatisfação no PV Foto: THIAGO GADELHA / SVM

A defesa tricolor toda jogou mal:Britez, Kauan, Gazal Mucuri e Pierre. Erraram demais e deram muito espaço para o Tigre criar. O melhor do time foi Luiz Fernando, autor do 1º gol e sempre perigoso.

Quando o 3º gol do Leão saiu, contra de Bruno Alves, aos 31 do 2 tempo, a torcida vaiava Carpini, que comemorou desabafando. A pressão em cima do treinador está enorme, pelo futebol que o Fortaleza apresenta em 2026.

Mas o Fortaleza arrancou a vitória na marra - com dois gols contra - e Carpini ganhou uma sobrevida, um respiro. O time lutou, correu, mas falta muito pra engrenar.

A vitória leva o Leão para a vice-liderança da Série B, mas a pressão continuará em cima do treinador.

Contra o CRB no Castelão, pela Copa do Brasil, essa mesma pressão estará lá. Assim, time e treinador, precisarão mais uma vez superar isso e provar ao torcedor que merecem um voto de confiança. É aguardar o jogo de quarta, futebol é assim.