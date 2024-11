Análise: Empate foi amargo para o Leão no Maracanã, mas a luta pelo título continua

O Fortaleza por pouco não venceu o Fluminense no Maracanã na noite desta sexta-feira (22) pela 34ª rodada da Série A. A vitória deixaria o Leão apenas 3 pontos do líder Botafogo restando 4 rodadas e chegaria muito forte na luta pelo título.

Mas o time cedeu o empate aos 40 do 2º tempo quando era melhor no jogo e o cenário voltou ao que era no início da rodada: 5 pontos do líder Botafogo.

A luta pelo título continua, com essa diferença de pontos e 4 rodadas para o fim da Série A, mas ficou mais difícil.

Pela atuação, o Leão merecia ter vencido, pelo volume de jogo, pela agressividade no ataque, e fortíssima transição ofensiva. Quando estava 2x1 para o Leão, a equipe desperdiçou chances para ampliar e vencer.

Os pontos altos da atuação foram Hércules, Martínez, Marinho e Moisés. O quarteto jogou demais, os dois volantes muito atentos na marcação, nos botes e na chegada à frente, e os dois atacantes foram um 'terror' para os defensores do Fluminense.

De pontos baixos, não conseguir 'matar' o jogo, e as falhas de marcação nos dois gols. Um no comecinho do jogo, com Lima, e o de Cano, aos 40.

Além do gol sofrido, outro lance a lamentar foi um ignorado pela arbitragem: Uma falta sofrida por Breno Lopes dentro da área que a arbitragem ignorou e não deu o pênalti. O lance, foi muito semelhante com uma penalidade dada para o Palmeiras contra o Fortaleza no Allianz Parque. A falta de critério da arbitragem brasileira é nítida e prejudicou o Fortaleza mais uma vez.

Mas olhando pra frente, o Leão tem jogo duro contra o Flamengo no Castelão no dia 26, e pelo futebol que mostrou (e tem mostrado ao longo do campeonato), pode continuar sonhando com o título.