Análise: Eliminação coral na Copa do Nordeste escancara fragilidades para a Série D

A eliminação do Ferroviário na Copa do Nordeste foi frustrante pelo roteiro. O time sucumbiu quando dependia só de sí, tropeçando em duas equipes de sua divisão: a Série D.

Contra o Retrô, cedeu o empate no PV em 1x1 e ficou na dependência de um tropeço do Ceará na última rodada. E nesta mesma última rodada, encarou o ABC fora de casa, estava empatando em 1x1 quando ficou com um jogador a mais, mas inexplicávelmente o time ruiu e sofreu 3 gols, ao invés de reagir.

Os dois resultados escancaram as limitações corais para a Série D, por se tratarem de dois adversários que estão lá.

E claro, a equipe já tropeçou em adversários fora do Estado, como Fluminense/PI (1x1) e Altos/PI (1x0). As vitórias foram apenas contra equipes cearenses (Tirol e Atlético). É muito pouco para quem almeja o acesso.

Assim, o time precisa mostrar mais na Série D e não só garantir a classificação entre os 4 do grupo A7. Precisa mostrar que é um time pra subir. E até então, está longe disso.