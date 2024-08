Análise das quartas de final da Sul-Americana: veja confrontos e favoritos ao título

Estão definidas as quartas de final da Copa Sul-Americana, com o Fortaleza entre os 8 que sonham com o título da edição 2024. O Tricolor de Aço enfrenta o Corinthians em dois jogos, o primeiro no Castelão e o segundo na Neo Quimica Arena, definidos pela melhor classificação na 1ª Fase.

Além do confronto brasileiro, jogam Athletico-PR x Racing, Libertad x Cruzeiro e Lanús x Independiente Medellín. Pelo chaveamento, quem passar de Fortaleza x Corinthians, pega o vencedor de Athletico-PR x Racing na semifinal.

A Conmebol ainda vai detalhar os dias e horários dos jogos. As partidas de ida estão previstas para os dias 17, 18 e 19 de setembro. Os duelos de volta serão em 24, 25 e 26 do mesmo mês.

⭐️ Em busca da #GrandeConquista! Estão definidas as Quartas de Final da CONMEBOL #Sudamericana.



🤔 Quem vai à Final? pic.twitter.com/JwDekhQnMx — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 23, 2024

Fortaleza favorito

Analisando os 8 clubes, 4 surgem como favoritos claros ao título e dois candidatos a supresa.Fortaleza, Athletico-PR, Racing-ARG e Cruzeiro são os mais fortes e favoritos ao título.São times consistentes e têm elenco suficiente para revezar nos campeonatos nacionais.

Analisando a chave do Fortaleza, o confronto contra o Corinthians é complicado, mas o Leão é favorito a avançar pelo futebol que está jogando. Já uma possível semifinal, seja contra Furacão ou Racing, será uma pedreira. São dois adversários de respeito.

Já uma possível final, que será em jogo único do Paraguai, contra um clube do outro lado da chave, seria mais difícil contra o Cruzeiro, que tem tradição e investiu bastante na última janela de transferências. O Lanús também seria um adversário perigoso, mas de menos qualidade que o time celeste, e contra Libertad ou Independiente Medelín, o Tricolor de Aço seria muito favorito.

Legenda: O Tricolor de Aço é um dos favoritos ao título da Sul-Americana Foto: KID JUNIOR / SVM

Podem surpreender

Os times que tem potencial para surpreender são Corinthians e Lanús. Eles não são favoritos ao título, mas tem tradição para chegar lá.

O Timão não tem priorizado as 'Copas' - ele está na Sula e Copa do Brasil - mas tem priorizado a Série A, jogando com força máxima no Brasileirão e lançando um time B nas Copas, já que o time paulista está na zona de rebaixamento da Série A.

Resta saber se Ramón Diaz manterá o planejamento nas fases finais das Copas. O Lanus eliminou a atual campeã, a LDU, e é dos times argentinos mais consistentes.

Zebras

No mais, Libertad e Independiente Medelín correm muito por fora e avançar para as semifinais será uma surpresa, quanto mais conquistar o título.



Analise dos confrontos

Fortaleza x Corinthians

O Leão é o atual vice-campeão e faz uma Série A histórica, disputando o título. São 11 jogos de invencibilidade na temporada, sendo 9 vitórias e 2 empates. O trabalho de Vojvoda é muito consistente, com alternâncias de escalações e nível mantido.

A elenco está confiante, e conta com grande fase de João Ricardo, Tinga, Pedro Augusto, Yago Pikachu, Pochettino, Breno Lopes e Lucero.

Legenda: O Fortaleza chega para o confronto com o Corinthians como favorito pelo momento espetacular na Série A Foto: Divulgação / Conmebol

Mesmo com menos posse de bola que o adversário na maioria dos jogos - o gramado do Castelão não permite outro tipo de jogo - o Tricolor de Aço é um time letal na frente, muito rápido e com transição ofensiva competente.

O Tricolor de Aço enfrentará o time camisa pesada, como o Corinthians, mas o ano do Timão é ruim e a equipe luta desesperadamente contra o rebaixamento. Até o momento, a prioridade é a Série A, e Ramón Diaz ainda não encontrou uma formação confiável para o time.

Se Garro jogar os confrontos com o Fortaleza pode desequilibrar, assim como o zagueiro André Ramalho e o atacante Talles Magno, recém contratados que já agradaram em poucos jogos.

Legenda: O Timão avançou na Sula com Hugo defendendo 3 cobranças de pênalti e enfrenta o Fortaleza Foto: Divulgação / Conmebol

Mas a equipe cria pouco ofensivamente e tem muita dificuldade para marcar gols. Não por acaso é o time que mais empatou na Série A e vence pouco.

Pedro Raul vive jejum de 12 jogos, Yuri Alberto está afastado por apendicite mas não tem rendido, e Romero está em má fase.

Com o volante Alex Santana contundido, que dava consistência no meio, Raniele fica sobrecarregado no setor de contenção.

Decidir na Neo Quimica Arena é um complicador, mas o Fortaleza é mais bem treinado e tem mais time. A chance do Timão seria se retrancar, jogar por dois empates e levar a decisão para os pênaltis, contando com a competência do goleiro Hugo.

Athletico-PR x Racing

É sem dúvida o confronto de mais peso das quartas. Um deles enfrentará o Fortaleza caso o time cearense avance. O Furacão passou por turbulência após o pedido de demissão de Cuca, oscilou, mas tem reagido com Martín Varini.

O meio campo do Athletico é muito forte - Fernandinho, Erick e Zapelli - e o ataque com Canobbio e Mastriani é muito perigoso.

Legenda: O Athletico-PR oscilou na temporada, mas retomou o bom futebol com o técnico uruguaio Martín Varini Foto: Divulgação / Conmebol

Legenda: O Racing tem a melhor campanha geral da Sul-Americana e é um dos favoritos ao título Foto: Divulgação / Racing Club

O Racing é um dos times argentinos mais fortes e está na luta pelo título do campeonato local, a Liga Profissional Argentina. A equipe tem um ataque poderoso, formado por Adrián Martínez, Juan Fernando Quintero e Maximiliano Salas.

Com o meia Agustín Almendra sendo o ponto de desequilíbrio, com passes e velocidade. O goleiro Gabriel Arias também é muito seguro, assim como os defensores Santiago Sosa e Gastón Martirena.

Libertad x Cruzeiro

O time celeste é favorito destacado ao confronto. O Cruzeiro mostrou muita força ao eliminar o Boca Juniors e faz um Brasileirão consistente. O meia Matheus Pereira é um dos melhores do futebol brasileiro da posição na atualidade, com gols e assistências. Arthur Gomes faz boa dupla com ele no meio.

Legenda: O Cruzeiro reforçou seu elenco com investimento pesado da nova SAF e mostrou força ao eliminar o Boca Foto: Divulgação / Conmebol

Mas a defesa também se destaca, com o goleiro Cássio, e os zagueiros Zé Ivaldo e João Marcelo. O experiente volante Lucas Silva tem dado consistência no meio que o time precisa.

O Libertad é muito limitado e faz campanha ruim no Campeonato Paraguaio. É apenas o 8º. O destaque da equipe é o lateral-esquerdo Matías Espinoza, muito ofensivo, e o zagueiro Néstor Giménez.

Lanús x Independiente Medellín

O time grená não faz boa campanha no Argentino - é apenas o 10º - mas faz boa Copa Sul-Americana. Venceu a LDU duas vezes e prioriza a competição.

Legenda: O time granate não está entre os favoritos da Sul-Americana, mas pode surpreender Foto: Divulgação / Club Lanus

O grande destaque do Lanús é Walter Bou, com 7 gols em 7 jogos na Sul-Americana. O meia Marcelino Moreno também tem atuado bem e pode desquilibrar.

O Independiente Medelín também faz um Colombiano ruim - é o 12º - mas vem surprendendo na Sula. Ele perdeu o destaque Monsalve para o Grêmio, e depende muito de Brayan Muñiz, que marcou 6 gols em 7 jogos na Sula. O zagueiro Joaquin Varela também é garantia de segurança na defesa.