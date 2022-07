Análise: Ceará arranca vitória na raça, que pode ser essencial para novos objetivos na Série A

Depois de vencer o Corinthians por 3 a 1 no sábado jogando bem e tirando o peso do jejum de vitórias em casa, o desafio do Ceará contra o Avaí era manter o bom momento. Não seria fácil engatar a segunda vitória seguida diante de um adversário direto, ainda mais atuando apenas 3 dias depois. Mas o Vovô conseguiu arrancar uma importante vitória por 1 a 0 no Castelão.

E o Ceará sentiu claramente o desgaste. Talvez isso explique o jogo menos intenso e de menor qualidade da equipe de Marquinhos Santos, que precisou se doar muito para conquistar o resultado.

Coletivamente a equipe não rendeu. Foram poucos momentos em que o Ceará criou jogadas bem trabalhadas, exceto por duas tentativas, ambas parando na trave, com Mendoza e Vina.

O setor ofensivo perdeu muito com a saída de Cléber, suspenso. O atacante, além de ser mais participativo, dá mais opções de jogada para os companheiros, o que não conseguiram Zè Roberto e Peixoto.

Legenda: O Ceará não fez uma grande partida, mas venceu em casa no Castelão com bom público Foto: KID JUNIOR

No mais, defensivamente a equipe errou demais em passes, dando muitas vezes a bola nos pés de atacantes do Avaí em zonas perigosas do campo defensivo.

No meio também errou mais passes que o normal, dificultando a saída de bola e criação de jogadas.

Mas o Vozão saiu na frente no fim do 1º tempo com mais um belo gol de Vina, aos 48 minutos, em cobrança de falta ensaiada.

Vitória suada

Na etapa final, o Ceará viu o adversário crescer com as mudanças ofensivas de Eduardo Barroca e demorou para encaixar a marcação.

E essa demora permitiu ao Avaí ser perigoso e criar pelo menos 3 chances para empatar, acertando a trave.

Foi quando apareceu uma faceta importante desse time do Ceará, em se defender com muita raça, ainda que não fizesse uma boa partida.

Legenda: O Ceará precisou marcar muito o Avaí para segurar o resultado pela Série A Foto: KID JUNIOR

Messias jogou no sacrifício nos minutos finais e ainda assim, salvou em dois lances, assim como o time teve uma entrega que agradou o torcedor que compareceu em bom número ao Castelão.

Com a vitória confirmada, a comemoração dos alvinegros disse muito da importância dela. Afinal, já são duas vitórias seguidas em casa na Série A e a entrada no G-10.

Ambição

Estar entre os 10 primeiros é um objetivo mais condizente com o nível de elenco e ambição do Ceará. Transitar pelas baixas colocações na tabela não é o campeonato do Vovô e vitórias como as de quarta-feira, não jogando bem, mas conseguindo o objetivo, darão casca e confiança a um time que pode mais.

Era inevitável sentir a maratona de jogos, já que a sequência Clássico-Rei (pela Copa do Brasil),Corinthians e Avaí pela Sèrie A foi dura, mas o Ceará venceu os 3 jogos. Não levou a vaga na Copa do Brasil, mas mostrou força.

Agora é se recuperar e encerrar o 1º turno contra o Juventude fora de casa, tentando a melhor pontuação possível: encerrar com 27 pontos e no G10 seria um cenário favorável para as ambições alvinegras no returno.