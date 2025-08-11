Análise: Balanço de Ceará e Fortaleza após 1º turno da Série A

A partida desta segunda-feira (11), com o resultado Juventude 2x1Corinthians encerrou o 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir da rodada que vem, no próximo fim de semana, o returno da Série A inicia, com a 20ª rodada.

Classificação 1º turno

Legenda: Classificação do 1º turno da Série A Foto: Reprodução /ogol

Jogos atrasados

Claro que vale a ressalva que 12 jogos foram adiados e são válidos ainda pelo 1º turno. Vasco, Juventude e Sport só fizeram 17 jogos, por exemplo, e Ceará e Fortaleza, 18.

Ou seja, os representantes cearenses ainda tem um jogo a fazer no 1º turno, ainda sem data. O Vozão visita o Fluminense e o Leão joga fora contra o Atlético/MG.

E com jogos atrasados, observar o aproveitamento para uma classificação real é um bom critério. Mas por aproveitamento, o Ceará é realmente o 12º com 40% dos pontos, enquanto o Fortaleza é 18º com 27%.

E como foi o 1º turno para Ceará e Fortaleza?

CEARÁ

O Vozão fez um bom 1º turno, com 22 pontos em 18 jogos, ficou na 12ª colocação. Foram 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, com 18 gols marcados e 19 sofridos. O aproveitamento do Ceará foi de 40%.

A equipe esteve no G10 em 13 rodadas e nenhuma no G4. Pelo objetivo do clube, manter 6 pontos de vantagem para o Z4 foi importante para criar uma 'gordura'.

Legenda: O Ceará fez um bom 1º turno da Série A, estando no G10 em 13 rodadas Foto: KID JUNIOR / SVM

Pelas contas alvinegras, o objetivo é somar mais 23 pontos, chegar aos 45 o quanto antes, para pensar em algo mais nas rodadas finais, como competições sul-americanas.

No 1º turno, o Vovô venceu confrontos diretos importantes, como Grêmio, Vasco, Vitória, Sport, todos como mandante, e quando oscilou, perdendo para Atlético/MG, Corinthians e Mirassol em casa, se recuperou contra os 'líderes', vencendo Cruzeiro fora e empatando com o Flamengo no Castelão.

A campanha fora de casa requer atenção pelo aproveitamento baixo, mas o time conseguiu ser mais competitivo como visitante nos jogos finais, contra Cruzeiro e Palmeiras.

Ao longo do 1º turno, o time de Léo Condé mostrou ser muito competitivo contra qualquer adversário e com reforços chegando, tem tudo para fazer um returno seguro na Série A.

FORTALEZA

A campanha do Leão é decepcionante, assim como o ano de 2025. O Leão somou apenas 15 pontos em 18 jogos, e ficou na 19ª colocação no 1º turno. Foram apenas 3 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com 18 gols marcados e 29 sofridos. O aproveitamento do Fortaleza foi de apenas 27%, com o time tendo a segunda pior defesa, à frente apenas do Juventude.

Legenda: A campanha do Fortaleza na Série A é decepcionante, com resultados muito ruins em casa Foto: THIAGO GADELHA / SVM

A equipe leonina esteve 15 rodadas na parte debaixo da tabela, sendo 9 no Z4.

Pelo objetivo do clube, a tarefa é dura pela permanência, precisando somar 30 pontos em 20 jogos, ou seja, vencendo metade, em uma campanha de 50% de aproveitamento.

A campanha de Z4 do Leão se explica ao perder confrontos diretos como Vitória, Grêmio, Santos, Vasco, e ter um aproveitamento muito ruim em casa: é 2º pior mandante, apenas a frente do Sport, somando 11 pontos, um aproveitamento em casa de apenas 36%. Um jogo que exemplifica a fragilidade do Leão em casa é ter sido goleado por 5x0 pelo Botafogo.

O clube vive um momento de transição após a saída de Vojvoda e a chegada de Renato Paiva, e precisará de uma reviravolta de resultados e desempenho se quiser ficar na Série A.