Análise: Após derrota apática, jogo com o Cruzeiro virou o da 'vida' do Ceará na Série A

A partida contra o Mirassol era difícil. Ninguém o venceu na Série A no Maião até então, por isso, exigir do Ceará uma vitória seria até injusto. Mas pontuar, arrancar um empate e sendo competitivo não seria.

Mas o Ceará não foi nada disso. Foi apático, e tomou um 3x0 inapelável. O resultado pesa ainda mais se somado com a derrota para o Inter no Castelão, com todo contexto da expusão de Vina aos 4 minutos.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Mirassol por 3x0 no Maião Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O resultado, deixou o Vovô estacionado com 42 pontos e com 3 pedreiras pela frente: Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

E a pontuação é perigosa. O Vovô encara os 3 melhores times da Série A, os 3 mais bem colocados, buscando os 3 pontos para salvá-lo.

Nenhum dos adversários do Ceará nesta luta tem uma tabela tão difícil. Todos tem jogos 'pontuáveis'.

O Santos, por exemplo, tem Sport (casa), Juventude (fora), Cruzeiro (casa).

O Inter tem Vasco (fora), São Paulo (fora) e Bragantino (casa).

O Vitória, tem Mirassol (casa), Bragantino (fora), e São Paulo (casa)

Assim, o jogo com o Cruzeiro virou o jogo da 'vida' do Ceará na Série A. O jogo do 'fico', dos 45 pontos, para não tornar a situação dramática nas duas rodadas finais ao encarar Flamengo e Palmeiras.

É cruel para um time que fez um campeonato regular, e nunca esteve no Z4, estar ameaçado do rebaixamento e ter cada vez mais real um risco de cair.

Por isso, o Vovô precisa vencer o Cruzeiro e garantir a permanência.

A atuação contra o Mirassol assustou, foi apática, mas é reagir como em outros momentos críticos da Série A.

É tentar se mobilizar, fazer o Castelão ferver com o torcedor em busca da vitória.

Pela Série A que fez, o Ceará não merecia passar por este aperto, e terá que reagir no jogo da 'vida'.