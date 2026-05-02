8ª rodada da Série B Cearense tem Crato e Icasa em disputa pela liderança

A 8ª rodada da Série B do Campeonato Cearense tem sequência no fim de semana com 3 jogos. A rodada começou na quarta-feira (29), com a vitória do Crateús diante do Atlético por 2x0, deixando o Cacique na vice-liderança do Grupo B, e o Atlético já condenado a jogar o playoff do rebaixamento.

O complemento da rodada terá 3 jogos, com destaque para a disputa pela liderança do Grupo A, entre Crato e Icasa.

Os dois entram em campo como visitantes e travam a disputa ponto a ponto. O Azulão tem 12 pontos em 6 jogos, enquanto o Verdão do Cariri tem 10 em 5 partidas.

Ou seja, a disputa tende a se prolongar até a rodada final, a 10, no dia 13 de maio.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Classificação dos Grupos A e B do Cearense Série B Foto: Reprodução / FCF

Demais jogos da rodada

Caucaia x Guarany de Sobral - Raimundo de Oliveira - sábado (2), às 16 horas

A partida é um confronto direto pelo Grupo B. As duas equipes estão empatadas com 7 pontos, com o Cacique do Vale à frente no saldo de gols.

Quem vencer, se mantém firme na luta pelo playoff das quartas de final - 2º e 3º de cada grupo vão - e o derrotado, fica muito próximo de jogar o playoff do rebaixamento.

Cariri x Crato - Arena Romeirão - sábado (2), às 17 horas

O Crato lidera o Grupo A com 12 pontos em 6 jogos, 2 de vantagem para o Icasa, que tem um jogo a menos. Para o Azulão, vencer é fundamental na disputa da liderança.

Para o Indio Kariri, vencer significa se manter vivo na luta pelos playoffs das quartas, mas perder pode colocá-lo em risco de rebaixamento.

Barbalha x Icasa - Inaldão - domingo (3), às 16 horas

O Verdão do Cariri sonha em retomar a liderança do Grupo A. O time de Raimundinho precisa vencer o desesperado Barbalha e torcer para um tropeço do Crato.

Com um jogo a menos em comparação ao Crato, o Verdão precisa vencer e apagar a decepção da derrota para o Cariri na rodada anterior.

O Barbalha está em último do Grupo A com apenas 4 pontos e joga suas últimas fichas para sair da zona de playoff de rebaixamento (4º e 5º de cada grupo irão).

Por isso, a Raposa dos Verdes Canaviais precisa vencer para ultrapassar o Guarani de Juazeiro - que folga na rodada - e Cariri, desde que ele perca para o Crato.