7ª rodada da Série D: Iguatu pode se classificar e Ferroviário encaminhar vaga na 2ª Fase

O fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro para os 5 times cearenses reserva dois confrontos locais pela 7ª rodada da 1ª Fase. Pode ser a rodada que classifica matematicamente o Iguatu para a 2ª Fase e que pode encaminhar a vaga do Ferroviário.

Os adversários deles, dois cearenses, Maracanã e Atlético, querem evitar isso e continuar na briga pela vaga.

O Tirol é o único que enfrenta adversário de fora, ao jogar contra o Fluminense-PI.

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: O Iguatu lidera o Grupo A6 e pode se classificar após a 7ª rodada Foto: Reprodução / CBF

Legenda: O Ferroviário lidera o Grupo A7 da Série D e se vencer na rodada, pode encaminhar vaga na 2ª Fase Foto: Reprodução / CBF

Vamos aos jogos:

Maracanã x Iguatu - Almir Dutra - 16/05 - 15h30

O Azulão estará matematicamente classificado se vencer, já que chegará aos 17 pontos e não poderá mais ser ultrapassado pelo 5º colocado nas 3 rodadas finais.

Para o Alvianil, que tem 9 pontos, é vencer e se manter firme no G4 por uma vaga na 2ª Fase

Tirol x Fluminense/PI - Presidente Vargas - 16/05 - 16h

O Tirol está na última colocação do Grupo A7 com 5 pontos e precisa vencer para se manter com chances de classificação. Mas o time vem empolgado após conseguir sua primeira vitória na Série D, ao bater o Altos/PI por 1x0. A Coruja encara o vice-líder Fluminense, mas que vem de derrota para o Atlético. Ou seja, um adversário que vem caindo de rendimento.

Ferroviário x Atlético - Presidente Vargas - 17/05 - 17h

O Ferroviário lidera o Grupo A7 com 11 pontos e vem de bom empate com o Piauí fora de casa. Ciel está em alta, marcando gols e pode ser decisivo contra o Atlético no PV.

Uma vitória pode encaminhar a classificação coral. Para o Atlético, que venceu a primeira na Série D fora de casa contra o Fluminense, é entrar na briga de vez por vaga.