7ª rodada da Série D: Iguatu garante vaga na 2ª Fase e Ferroviário dispara no Grupo A7

Azulão se clasifica com 3 rodadas de antecedência

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:22)
Legenda: Iguatu e Ferroviário são os melhores cearenses na Série D
Foto: @joaomarcosfotos_/ iguatu e Reprodução / instagram ferroviarioac

A 7ª rodada da Série D definiu a classificação do Iguatu para a 2ª Fase. O Azulão empatou no sábado (16) com o Maracanã e contou com os resultados deste domingo para confirmar a vaga com 3 rodadas de antecedência.

O Iguatu tem 15 pontos no Grupo A6 e não pode mais ser ultrapassado pelo 5º colocado devido aos confrontos diretos.

Outro que encaminhou a vaga foi o Ferroviário. O time coral venceu o Atlético por 2x0 neste domingo no PV, chegou aos 14 pontos e disparou na liderança do Grupo A7.

Classificação dos Grupos A6 e A7 da Série D

Legenda: O Iguatu já está classificado para a 2ª Fase da Série D restando 3 rodadas
Foto: Reprodução / CBF

Legenda: O Ferroviário disparou na liderança do Grupo A7 da Série D
Foto: Reprodução / CBF

Cenários dos Grupos A6 e A7

O Grupo A6 tem o Iguatu já classificado, mas as 3 vagas restantes estão em aberto. O Maracanã, outro representante cearense no grupo, está em 3º com 10 e na briga com Parnahyba (10), Moto Club (9) e Sampaio Corrêa (7).

O Alvianil tem 2 confrontos diretos - Parnahyba e Moto Club - e encerra com o já eliminado IAPE.

No Grupo A7, o Ferroviário pode se classificar já na próxima rodada ao receber o Altos/PI. 

Já Atlético e Tirol. mesmo fora do G4, ainda tem chance. Eles se enfrentam pela 8ª rodada e quem vencer terá chances reais de classificação.

Próximos jogos dos Cearenses

IAPE x Iguatu
Nhozinho Santos - 23/05 - 15:30

Parnahyba x Maracanã
Pedro Alelaf - 24/05 - 16:00

Ferroviário x Altos
Presidente Vargas - 23/05 - 17:00

Atlético x Tirol
Presidente Vargas -24/05 - 16:00

