7ª rodada da Série D: Iguatu garante vaga na 2ª Fase e Ferroviário dispara no Grupo A7
Azulão se clasifica com 3 rodadas de antecedência
A 7ª rodada da Série D definiu a classificação do Iguatu para a 2ª Fase. O Azulão empatou no sábado (16) com o Maracanã e contou com os resultados deste domingo para confirmar a vaga com 3 rodadas de antecedência.
O Iguatu tem 15 pontos no Grupo A6 e não pode mais ser ultrapassado pelo 5º colocado devido aos confrontos diretos.
Outro que encaminhou a vaga foi o Ferroviário. O time coral venceu o Atlético por 2x0 neste domingo no PV, chegou aos 14 pontos e disparou na liderança do Grupo A7.
Classificação dos Grupos A6 e A7 da Série D
Cenários dos Grupos A6 e A7
O Grupo A6 tem o Iguatu já classificado, mas as 3 vagas restantes estão em aberto. O Maracanã, outro representante cearense no grupo, está em 3º com 10 e na briga com Parnahyba (10), Moto Club (9) e Sampaio Corrêa (7).
O Alvianil tem 2 confrontos diretos - Parnahyba e Moto Club - e encerra com o já eliminado IAPE.
No Grupo A7, o Ferroviário pode se classificar já na próxima rodada ao receber o Altos/PI.
Já Atlético e Tirol. mesmo fora do G4, ainda tem chance. Eles se enfrentam pela 8ª rodada e quem vencer terá chances reais de classificação.
Próximos jogos dos Cearenses
IAPE x Iguatu
Nhozinho Santos - 23/05 - 15:30
Parnahyba x Maracanã
Pedro Alelaf - 24/05 - 16:00
Ferroviário x Altos
Presidente Vargas - 23/05 - 17:00
Atlético x Tirol
Presidente Vargas -24/05 - 16:00