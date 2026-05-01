5ª Rodada da Série D reserva confrontos difíceis para os cearenses; Veja análise

O fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro para os times cearenses reserva confrontos difíceis, com as 5 equipes entrando em campo pela 5ª rodada da 1ª Fase. Será a rodada mais desafiadora para Iguatu, Maracanã, Atlético, Ferroviário e Tirol.

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: Classificação do Grupo A6 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Classificação do Grupo A7 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Vamos aos jogos:

Atlético x Fluminense-PI - Presidente Vargas - 02/05 - 16h

O Atlético está muito pressionado após perder pela Série B Cearense no meio de semana e ir ao quadrangular do rebaixamento.

A reação na Série D também é complicada, já que tem apenas 3 pontos e ainda não venceu em 4 rodadas.

A Águia encara o líder Fluminense, que ainda não perdeu na competição e tem o vice-artilheiro da Série D, João Victor, com 5 gols.

Altos x Tirol - Lindolfo Monteiro - 02/05 - 16h

O Tirol está na última colocação do Grupo A7 com apenas dois pontos e encara o Altos, um dos favoritos por vaga no G4.

A Coruja segurou o empate fora de casa contra o líder Fluminense na rodada anterior e ganhou confiança para o duelo.

Moto Club/MA x Iguatu - Nhozinho Santos - 02/05 - 17h

O Azulão lidera o Grupo A6 com bela campanha, com 3 vitórias em 4 jogos, e 10 pontos na tabela. O time ganhou o confronto direto pela liderança contra o Maracanã na rodada anterior e visita o tradicional Moto Club que está em 3º.

Se vencer, o Iguatu encaminha vaga para a 2ª Fase.

Ferroviário x Piauí - Presidente Vargas (CE) - 03/05 - 17h

O Tubarão da Barra vem de dura eliminação na Copa do Nordeste ao perder para o ABC por 4x1 com um jogador a mais.

Em 3º do Grupo A7 com 7 pontos, o Ferroviário tem potencial para jogar mais e as vitórias precisam ir além dos rivais cearenses na Série D. A equipe só venceu Tirol e Atlético até então.

Contra o Piauí, vice-lider do grupo com os mesmos 7 pontos e com o artilheiro da Série D - Maranhão com 6 gols - desafio é maior, mas o Tubarão precisase impor no PV. Se vencer e contar com o tropeço do Fluminense, o Ferrão assume a liderança do grupo.

Sampaio Corrêa x Maracanã - Castelão (MA) - 03/05 - 17h

O Alvianil perdeu o jogo da liderança para o Iguatu por 1x0 e busca a recuperação. Na vice-liderança com 7 pontos, a equipe faz confronto complicado com o tradicional Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida está em má fase, mas em casa é um adversário perigoso.