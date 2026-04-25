4ª Rodada da Série D tem o confronto direto entre cearenses pela liderança; Veja outros jogos

O fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro para os times cearenses será movimentado, com as 5 equipes entrando em campo pela 4ª rodada da 1ª Fase, com destaque para o confronto cearense entre Iguatu x Maracanã, que vale a liderança do Grupo A6.

Além do confronto de líderes no Morenão, a rodada reserva um jogo entre clubes cearenses (Atlético x Ferroviário) e o Tirol jogando fora de casa.

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: Iguatu e Maracanã fazem confronto direto pela liderança do Grupo A6 Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Ferroviário, Tirol e Atlético precisam reagir no Grupo A7 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Vamos aos jogos:

Iguatu x Maracanã - sábado - 16h - Morenão

Um jogaço no Morenão. Assim pode ser definido o jogo entre Iguatu x Maracanã. É um confronto direto pela liderança do Grupo A6. Os dois tem 7 pontos e estão disparados, com 5 de vantagem para o Sampaio Corrêa. Quem vencer se aproxima da vaga na 2ª Fase (avançam 4 de cada grupo).

Fluminense/PI x Tirol - sábado - 16h - Lindolfo Monteiro

O Tirol está na última colocação do Grupo A7 com apenas um ponto e encara o líder Fluminense/PI, que tem 7. É um confronto complicado para a Coruja, que precisa vencer para manter alguma chance de classificação.

Atlético x Ferroviário - domingo - 16h - Presidente Vargas

O Tubarão da Barra perdeu a invencibilidade na rodada anterior, por 1x0 para o Altos e está em 3º com 4 pontos. A equipe coral precisa se impôr no Grupo A7 pelo elenco que tem.

O Atlético chega em crise. Demitiu o técnico Bruno Saymon pelo 'combo' das campanhas ruins na Série D - 3 pontos em 3 rodadas - e apenas 3 pontos na Série B do Cearense em 6 rodadas.