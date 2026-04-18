3ª Rodada da Série D tem o Ferroviário jogando fora de casa e mais um confronto cearense

O fim de semana na Série D para os times cearenses será movimentado, com as 5 equipes entrando em campo pela 3ª rodada da 1ª Fase: Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entram em campo no sábado (18).

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: Classificação do Grupo A6 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Classificação do Grupo A7 da Série D Foto: Reprodução / CBF

A rodada reserva um confronto entre clubes cearenses (Tirol x Atlético), outros dois deles jogando em casa (Iguatu e Maracanã) e outro como visitante (Ferroviário). Vamos aos jogos:

Alto x Ferroviário - sábado - 16h - PV

Depois de vencer o Tirol de virada por 3x2 com dois gols nos acréscimos, o Ferroviário chega menos pressionado para o confronto com Altos, que promete ser difícil. O mais complicado fora de casa.

O empate com o Retrô na Copa do Nordeste no PV frustrou mas era um resultado normal pelo nível das equipes e o time coral pode evoluir ao fazer um bom jogo.Ciel entrou bem, marcou gol e pode fazer a diferença para o time coral.

Iguatu x IAPE/MA - sábado - 16h - Morenão

O Azulão venceu fora de casa na rodada anterior, a primeira longe do Estado e chega empolgado para o confronto. Liderado pelo artilheiro Otacílio Marcos, o time tem tudo para abrir vantagem dentro do G4 contra o bom time do IAPE.

Maracanã x Parnahyba - sábado - 18h30 - Almir Dutra

O Alvianil surpreendeu nas duas rodadas iniciais da Série D, ao empatar com o IAPE fora e vencer o Moto em casa. A equipe finalmente encaixou na temporada, após um Estadual ruim. A tendência é vencer o adversário mais fraco do grupo e se manter na liderança do Grupo A6.

Tirol x Atlético - sábado - 16h - Presidente Vargas

Em mais um confronto cearense, Tirol e Atlético se enfrentam em um jogo que prometer ser aberto no PV. As duas equipes precisam vencer urgentemente, mas a Coruja parece mais estruturada, liderada pelo bom meia Jefferson.