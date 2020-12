27ª rodada da Série A: Cenários para o Vovô, que visita o Santos e o Leão, que recebe o Flamengo

A 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro reserva adversários difíceis para Ceará e Fortaleza, que vem de um Clássico-Rei que deixou marcas positivas no vencedor, o Vovô, e negativas no derrotado, o Leão. Enquanto o Alvinegro vai confiante para enfrentar o Santos, no domingo, 27, às 18h15 na Vila Belmiro, o Tricolor de Aço, cada vez mais pressionado, recebe o Flamengo, no sábado, 26, às 19 horas no Castelão. Hoje o Vozão é o 10º colocado com 35, consolidado na zona de classificação da Sul-Americana, enquanto o Leão é o 14º com 30, e cada vez mais pressionado pela zona de rebaixamento.

Hoje Vovô e Leão estão separados por 5 pontos e com cenários distintos pela permanência na Série A restando 12 rodadas. Enquanto para o Ceará restam 10 pontos para chegar aos "mágicos" 45, o Fortaleza precisa de 15. A vantagem do Ceará para o Z-4 é boa, já com uma "gordurinha", de 7 pontos, a vantagem do Fortaleza é de apenas 2 pontos, já que o Vasco, time que "abre" o Z-4, tem 28 pontos. Uma derrota para o Fla, somadas a vitórias de Sport, Bahia e Vasco, são suficientes para deixar o Leão do Pici no Z-4.

Sobre a projeção para a 27ª rodada, farei 3 cenários diferentes para cada um, com vitória, empate e derrota, na rodada ideal quanto aos resultados paralelos. Em caso de derrotas, é muito importante que os resultados paralelos ajudem, para que o dano na rodada seja mínimo. E como Vovô e Leão são adversários diretos, a melhor projeção para cada um deles é uma derrota do rival, salvo ao enfrentar um adversário direto abaixo na tabela.

Lembrando que pelo atual momento da Série A, o colunista aponta 10 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Corinthians (36 pontos), Atlético-GO (34 pontos), Athletico/PR (31 pontos), Bragantino (31 pontos), Sport (29 pontos), Bahia (28 pontos), Vasco (28 pontos), Botafogo (23 pontos), Coritiba (21 pontos) e Goiás (20 pontos).

Com isso, o importante é Vovô e Leão continuarem focados em manter ou abrir distância para o Z4, pensando em outros objetivos após chegar aos 45 pontos. Almejar uma vaga na Copa Sul-Americana ou até Libertadores, só após alcançar a pontuação de segurança.

Vamos às projeções dos jogos que interessam aos clubes cearenses! Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool

Fortaleza x Flamengo - 26/12 - 19h - Castelão - Fortaleza

Após perder o Clássico-Rei sendo dominado pelo Ceará, o Leão encara um jogo muito difícil contra o Flamengo, que disputa o título. O Fortaleza está pressionado, assim como seu técnico, e só uma vitória é capaz de melhorar o ambiente no Pici e evitar uma ida para o Z-4

Santos x Ceará - 27/12 - 18h15 - Vila Belmiro - Santos

Embalado após vencer o Clássico-Rei com autoridade, o Vovô tem confronto complicado contra o Santos fora de casa. Mas sonhando em chegar logo aos 45 pontos e confortável quando ao Z-4, pode deixar o time mais solto para buscar uma vitória

Atlético Mineiro x Coritiba - 26/12 - 17h00 - Mineirão - Belo Horizonte

Resultado Ideal: Vitória do Atlético/MG

O Galo perdeu terreno na luta pelo título e precisa vencer para ainda se manter com chances. O adversário está em crise e afundado no Z4, por isso o Galo é favorito e deve vencer.

Goiás x Sport - 26/12 - 19h - Serrinha - Goiânia

Resultado Ideal: Vitória do Goiás

Como o Sport está mais próximo dos times cearenses na tabela, o ideal é que o último colocado Goiás o vença e o deixe estacionado na tabela.

Botafogo x Corinthians - 27/12 - 16h - Nilton Santos - Rio de Janeiro

Resultado Ideal: Empate

O Corinthians hoje é o 9º colocado, vive boa fase, mas para mantê-lo próximo e também não deixar o Botafogo se animar, já que vem de vitória, o melhor resultado é um empate.

Bahia x Internacional - 27/12 - 16h - Arena Fonte Nova - Salvador

Resultado Ideal: Vitória do Internacional

O Bahia é o 1º time fora do Z4 e corre muito risco de entrar caso perca. O Inter melhorou de algumas rodadas para cá e pode afundar ainda mais o time baiano.

Athletico Paranaense x Vasco - 27/12 - 18h15 - Arena da Baixada - Curitiba

Resultado Ideal: Vitória do Athletico Paranaense

Em um confronto direto pela permanência, a vitória do Furacão mantém o Vasco no Z4. É suficiente para as contas dois times cearenses.

Palmeiras x Bragantino - 27/12 - 18h15 - Allianz Parque - São Paulo

Resultado Ideal: Vitória do Palmeiras

O Verdão deve concentrar esforços nas Copas do Brasil e Libertadores, mas não abandonará a Série A. Com isso, vencer o Bragantino é provável pelo grupo que tem, ajudando os times cearenses

Grêmio x Atlético Goianiense - 27/12 - 20h30 - Arena do Grêmio - Porto Alegre

Resultado Ideal: Grêmio

O Grêmio precisa reagir após eliminação na Libertadores e buscar o G4 da Série A. E em casa, contra um surpreedente Atlético/GO, precisa vencer para manter o time goiano próximos dos times cearenses.

1) Cenários para o Ceará

Com vitória

Legenda: Uma vitória do Ceará contra o Santos, fará o Vozão ultrapassar o adversário, ganhando uma posição e pode até chegar ao 8º lugar, caso o Corinthians não vença seu jogo, se consolidando na zona da Sul-Americana e abrindo ótimos 10 de vantagem para Z4. Foto: Reprodução srgoool

Com empate

Legenda: Se empatar com o Santos fora, um resultado aceitável, o Ceará pode se manter em 10º e abrir um ponto a mais para o Z4 caso a rodada ajude Foto: Reprodução srgoool

Com derrota

Legenda: Uma derrota para o Santos fora é um resultado normal para o Vovô, mas dependendo dos resultados, a equipe mantém a 10ª colocação e diferença atual para o Z4, que hoje é de 7 pontos Foto: Reprodução srgoool

2) Cenários para o Fortaleza