26ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza entram em campo neste sábado (10) pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vovô joga mais cedo, às 16h30, contra o Santos no Castelão, o Leão entra em campo às 19 horas, no Maracanã contra o Fluminense.

Hoje o Tricolor de Aço é o 12º colocado com 30 pontos, enquanto o Vovô vem um pouco atrás, com 28, em 15º lugar. Assim, separados por 2 pontos, ambos buscam - antes de focar em vagas nas Copas Libertadores ou Sul-Americana - os "mágicos" 45 pontos em 14 rodadas, estando próximos do Z4: o Coritiba, time que abre a zona maldita, tem 25.

Sobre a projeção para a 26ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, na luta pela permanência, primeiro objetivo de ambos.

Lembrando que pelo atual momento da Série A, o colunista aponta 7 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Botafogo (13º com 30), São Paulo (14º com 30), Cuiabá (16º com 26), Coritiba (17º com 25), Avaí (18º com 24), Atlético-GO (19º com 22) e Juventude (20º com 18).

Com isso, o importante é Vovô e Leão continuarem focados em manter ou abrir distância para o Z4, pensando em outros objetivos após chegar aos 45 pontos. Almejar uma vaga na Copa Sul-Americana ou até Libertadores, só após alcançar a pontuação de segurança.

Seguem às projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses. Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool



Projeções para o Ceará



Melhor Cenário para o Vovô

Vozão vence o Santos no Castelão e chega aos 31 pontos na 12ª colocação, ultrapassando o rival Fortaleza. O Vovô ganharia 3 posições e abriria 5 pontos para o Z4.

Veja melhores resultados para o Vovô:





Internacional x Cuiabá - 10/09 - 16h30 - Beira-Rio (Vitória do Internacional)

Fluminense x Fortaleza - 10/09 - 19h00 - Maracanã (Vitória do Fluminense)

Palmeiras x Juventude - 10/09 - 21h00 - Allianz Parque (Vitória do Palmeiras)

Avaí x Athletico Paranaense - 11/09 - 11h00 - Ressacada (Vitória do Athletico)

Botafogo x América Mineiro - 11/09 - 11h00 - Nilton Santos (Vitória do América)

Coritiba x Atlético Goianiense - 11/09 - 16h00 - Couto Pereira (Empate)

São Paulo x Corinthians - 11/09 - 16h00 - Morumbi (Vitória do Corinthians)

Para o Vovô aumentar a diferença para o Z4 em caso de vitória e deixar outros adversários diretos mais distantes, é importante as derrotas de Avaí, Cuiabá, Juventude, um empate entre Coritiba e Atlético/GO. Por mais que o 1º time no Z4 some mais um ponto, o empate segura os dois adversários diretos.



Pior Cenário para o Ceará



Vozão perde o Santos no Castelão e se mantém com 28 pontos. Mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, com o Vovô entrando na zona de rebaixamento. A combinação para isso é complicada, como o Cuiabá vencer o Inter fora. Além disso, pode acontece uma perigosa aproximação de outros adversários, como o Avaí.

Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:



Internacional x Cuiabá - 10/09 - 16h30 - Beira-Rio (Vitória do Cuiabá)

Fluminense x Fortaleza - 10/09 - 19h00 - Maracanã (Vitória do Fortaleza)

Palmeiras x Juventude - 10/09 - 21h00 - Allianz Parque (Vitória do Juventude)

Avaí x Athletico Paranaense - 11/09 - 11h00 - Ressacada (Vitória do Avaí)

Botafogo x América Mineiro - 11/09 - 11h00 - Nilton Santos (Vitória do Botafogo)

Coritiba x Atlético Goianiense - 11/09 - 16h00 - Couto Pereira (Vitória do Coritiba)

São Paulo x Corinthians - 11/09 - 16h00 - Morumbi (Vitória do São Paulo)





Projeções para o Fortaleza



Melhor Cenário para o Leão



Se o Tricolor do Pici vencer o Fluminense, chega aos 33 pontos e pode terminar a rodada na 9ª colocação e na zona da Sul-Americana, abrindo 7 pontos para o Z4.

Veja melhores resultados para o Fortaleza:



Internacional x Cuiabá - 10/09 - 16h30 - Beira-Rio (Vitória do Internacional)

Ceará x Santos - 10/09 - 16h30 - Castelão (Vitória do Santos)

Palmeiras x Juventude - 10/09 - 21h00 - Allianz Parque (Vitória do Palmeiras)

Avaí x Athletico Paranaense - 11/09 - 11h00 - Ressacada (Vitória do Athletico)

Botafogo x América Mineiro - 11/09 - 11h00 - Nilton Santos (Vitória do América)

Coritiba x Atlético Goianiense - 11/09 - 16h00 - Couto Pereira (Empate)

São Paulo x Corinthians - 11/09 - 16h00 - Morumbi (Vitória do Corinthians)

A melhor rodada possível para o Fortaleza o coloca na 11ª posição com 33 pontos com uma vitória diante do Fluminense. O clube abriria confortáveis 7 pontos para o Z4, permitindo uma tranquilidade para sonhar com o G-10 na próxima rodada. A equipe abriria pontos para adversários diretos mais próximos, como Botafogo, São Paulo e Ceará, além de ultrapassar o Bragantino, que já jogou na rodada e empatou com o Atlético/MG fora.



Pior Cenário para o Fortaleza



Leão perde o Fluminense e se mantém com 30 pontos, em 15º, apenas 2 do Z4. Mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, sendo ultrapassado por Ceará, São Paulo e Botafogo, além de permitir uma aproximação de Cuiabá, Coritiba e Avaí.

Veja resultados ruins na rodada para o Fortaleza:



Internacional x Cuiabá - 10/09 - 16h30 - Beira-Rio (Vitória do Cuiabá)

Ceará x Santos - 10/09 - 16h30 - Castelão (Vitória do Ceará)

Palmeiras x Juventude - 10/09 - 21h00 - Allianz Parque (Vitória do Juventude)

Avaí x Athletico Paranaense - 11/09 - 11h00 - Ressacada (Vitória do Avaí)

Botafogo x América Mineiro - 11/09 - 11h00 - Nilton Santos (Vitória do Botafogo)

Coritiba x Atlético Goianiense - 11/09 - 16h00 - Couto Pereira (Vitória do Coritiba)

São Paulo x Corinthians - 11/09 - 16h00 - Morumbi (Vitória do São Paulo)