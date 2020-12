25ª rodada da Série A: Cenários para o Vovô, que recebe o Atlético/GO e o Leão, que visita o Braga

A 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro reserva adversários acessíveis para Ceará e Fortaleza, por se tratarem de oponentes que já venceram e que estão abaixo deles. Os dois jogos serão no sábado, com o Vovô recebendo o Atlético/GO, às 21 horas no Castelão, enquanto o Leão visita o Bragantino, às 17 horas, no Nabi Abi Chedid. Hoje o Vozão é o 9º colocado com 32 pontos, enquanto o Leão é o 10º com 30.

Hoje Vovô e Leão estão separados por apenas 2 pontos e dentro da zona de classificação da Copa Sul-Americana. A vantagem para o Z4 é boa, já com uma "gordurinha", o Ceará com 8 pontos distante, enquanto o Fortaleza, 6, já já que o Vasco, time que abre o Z-4 tem 25 pontos.

Sobre a projeção para a 25ª rodada, farei 3 cenários diferentes para cada um, com vitória, empate e derrota, na rodada ideal quanto aos resultados paralelos. Em caso de derrotas, é muito importante que os resultados paralelos ajudem, para que o dano na rodada seja mínimo. E como Vovô e Leão são adversários diretos, a melhor projeção para cada um deles é uma derrota do rival, salvo ao enfrentar um adversário direto abaixo na tabela. Será o caso desta rodada, já que vitórias de Bragantino e Atlético/GO farão ambos subirem muito na tabela. Por isso, alvinegros e tricolores devem torcer para empates no jogo do rival, por mais que desejar a derrota seja praticamente automático.

Lembrando que pelo atual momento da Série A, o colunista aponta 10 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Corinthians (30 pontos), Athletico/PR (28 pontos), Bahia (28 pontos), Bragantino (28 pontos), Atlético-GO (28 pontos), Sport (25 pontos), Vasco (24 pontos), Coritiba (21 pontos) , Botafogo (20 pontos) e Goiás (19 pontos).

Com isso, o importante é Vovô e Leão continuarem focados em manter ou abrir distância para o Z4, pensando em outros objetivos após chegar aos 45 pontos. Almejar uma vaga na Copa Sul-Americana ou até Libertadores, só após alcançar a pontuação de segurança. Não é pessimismo, é ser realista e respeitar o campeonato, sem ilusões e devaneios.

Vamos às projeções dos jogos que interessam aos clubes cearenses! Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool

Ceará x Atlético Goianiense - 12/12 - 21h - Castelão - Fortaleza

O Vozão vem embalado na Série A com duas vitórias seguidas fora de casa e agora joga no Castelão contra o Dragão. Uma vitória deixará o Vovô muito longe do G4, consolidado na zona da Sul-Americana e próximo do G6, zona da Libertadores.

Bragantino x Fortaleza - 12/12 - 17h - Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista

O Tricolor de Aço vem de dois empates fora de casa e busca vencer longe de seus domínios, ao encarar o Bragantino. As duas equipes estão separadas por dois pontos, um confronto direto na luta pela permanência. Uma vitória do Leão o consolida na zona da Sul-Americana e longe do Z-4.

Athletico Paranaense x Atlético Mineiro - 12/12 - 17h - Arena da Baixada - Curitiba

Resultado Ideal: Vitória do Atlético Mineiro

O Galo tem tropeçado na Série A e precisa vencer para encostar nos líderes. Fora de casa contra o Athletico/PR, uma vitória ajudaria os representantes cearenses, pois o time paranaense está próximos deles na tabela

Palmeiras x Bahia - 12/12 - 19h - Allianz Parque - São Paulo

Resultado Ideal: Vitória do Palmeiras

O Bahia ainda não engrenou na Série A e está atrás de Vovô e Leão. Por isso uma vitória do favorito e ascendente Palmeiras beneficiaria os dois clubes cearenses.

Internacional x Botafogo - 12/12 - 19h - Beira-Rio - Porto Alegre

Resultado Ideal: Vitória do Internacional

O Inter não vive uma boa fase, eliminado da Libertadores na última quarta-feira e em queda livre na Série A. Mas enfrenta um Botafogo em frangalhos, com 6 derrotas seguidas e atolado no Z4. A tendência é vitória do Inter e os cearenses agradecendo.

Goiás x Grêmio - 12/12 - 21h - Serrinha - Goiânia

Resultado Ideal: Vitória do Grêmio

O Goiás vem reagindo na Série A, vencendo o clássico na última rodada e já vislumbrando possibilidade de sair do Z4. Mas como o adversário é muito forte, o Grêmio, que não perde há 16 jogos, deve tropeçar.

Corinthians x São Paulo - 13/12 - 18h15 - Neo Química Arena - São Paulo

Resultado Ideal: Vitória do São Paulo

O Timão ainda não engrenpou na Série A e tem um clássico contra o líder São Paulo. Aquém do esperado e abaixo de Vovô e Leão, o Timão precisa tropeçar para o cenário se manter.

Sport x Coritiba - 13/12 - 18h15 - Ilha do Retiro - Recife

Resultado Ideal: Empate

No duelo entre dois times ameaçados de rebaixamento, o melhor resultado é o empate. O Sport está um pouco acima na tabela, mas como o Coxa tem apenas 21 pontos, ele pontuar e segurar o time pernambucano é bom negócio.

Vasco x Fluminense - 13/12 - 20h30 - São Januário - Rio de Janeiro

Resultado Ideal: Vitória do Fluminense

O Vasco está em crise e não consegue deixar o Z-4. Encara um rival em um clássico local e uma nova derrota pode complicar a situação vascaína. Como Flu está lá em cima na tabela, brigando pelo G4, a vitória tricolor manteria o cruzmaltino sem pontuar e ajudaria Ceará e Fortaleza.

1) Cenários para o Ceará

Com vitória

Legenda: Uma vitória do Ceará contra o Atlético/GO, fará o Vozão se manter em 9º lugar, se consolidando na zona da Sul-Americana e abrindo ótimos 11 de vantagem para Z4. Foto: Reprodução srgoool

Com empate

Legenda: Se empatar com o Atlético/GO em casa, um resultado ruim, o Ceará pode se manter em 9º e abrir um ponto a mais para o Z4 caso a rodada ajude Foto: Reprodução srgoool

Com derrota

Legenda: Uma derrota para o Atlético/GO em casa é um resultado terrível para o Vovô, mas dependendo dos resultados, a equipe mantém a 9ª colocação e diferença atual para o Z4, que hoje é de 8 pontos Foto: Reprodução srgoool

2) Cenários para o Fortaleza

Com Vitória

Legenda: Uma vitória do Leão contra o Bragantino, fará o clube chegar ao 9º lugar, se consolidando na zona da Sul-Americana e abrindo 9 de vantagem para Z4. Além disso, ultrapassaria o rival Ceará Foto: Reprodução srgoool

Com empate

Legenda: Se empatar com o Bragantino em São Paulo, um resultado aceitável, o Leão pode abrir um ponto a mais para o Z4 caso a rodada ajude Foto: Reprodução srgoool

Com derrota

Legenda: Uma derrota para o Bragantino é um resultado ruim para o Leão, mas dependendo dos resultados, a equipe, embora seja ultrapassada pelo time paulista, mantém a diferença atual para o Z4, que hoje é de 6 pontos caso os resultados ajudem Foto: Reprodução srgoool