24ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza entram em campo neste fim de semana pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vovô joga no sábado (27), no Castelão contra o Athletico/PR às 21 horas, o Leão entra em campo no domingo (28), no Morumbi contra o São Paulo, às 16 horas, com transmissão da TV Verdes Mares.

Hoje o Tricolor de Aço é o 13º colocado com 27 pontos, enquanto o Vovô vem um pouco atrás, com 26, em 15º lugar. Assim, separados por 1 ponto, ambos buscam os "mágicos" 45 pontos em 16 rodadas, estando próximos do Z4: o Avaí, time que abre a zona maldita, tem 23.

Sobre a projeção para a 24ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, na luta pela permanência. Lembrando que Vovô e Leão são hoje adversários diretos na tabela.

Lembrando que pelo atual momento da Série A, o colunista aponta 8 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Goiás (11º com 29), São Paulo (12º com 29), Botafogo (14º com 27), Cuiabá (16º com 24), Avaí (17º com 23), Coritiba (18º com 22), Atlético-GO (19º com 22) e Juventude (20º com 17).

Com isso, o importante é Vovô e Leão continuarem focados em manter ou abrir distância para o Z4, pensando em outros objetivos após chegar aos 45 pontos. Almejar uma vaga na Copa Sul-Americana ou até Libertadores, só após alcançar a pontuação de segurança.

Vamos às projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses! Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool



Ceará

Melhor Cenário para o Vovô

Vozão vence o Athletico/PR e chega aos 29 pontos. O Vovô pode terminar a rodada na 13ª colocação e na zona da Sul-Americana, abrindo 5 pontos para o Z4.

Legenda: A melhor rodada possível para o Vozão é com vitória contra o Athletico/PR e subindo para 13º com 29 pontos, 5 de vantagem para o Z4. Foto: Reprodução / srgoool



Veja melhores resultados para o Vovô:



Coritiba x Avaí - 27/08 - 16h30 - Couto Pereira - Curitiba (empate)

Goiás x Atlético Goianiense - 27/08 - 16h30 - Serra Dourada - Goiânia (empate)

São Paulo x Fortaleza - 28/08 - 16h00 - Morumbi - (Vitória do São Paulo)

Botafogo x Flamengo - 28/08 - 18h00 - Nilton Santos - Rio de Janeiro (Vitória do Flamengo)

Cuiabá x Santos - 28/08 - 18h00 - Arena Pantanal (Vitória do Santos)

Internacional x Juventude - 29/08 - 20h00 - Beira-Rio (Vitória do Inter)



Veja que dois confrontos diretos na luta pela permanência acontecerão: Coritiba x Avaí e Goiás x Atlético Goianiense. E o melhor resultado para o Vovô é o empate em ambos, para não deixar quem está na frente desgarrar ou quem está atrás reduzir a diferença. No mais, é torcer para que adversários diretos como Botafogo, Cuiabá e Fortaleza percam: e todos têm jogos difíceis.



Pior Cenário para o Ceará



Vozão perde o Athletico/PR e se mantém com 26 pontos. O duelo contra o Furacão é difícil, mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, com o Vovô entrando na zona de rebaixamento. A combinação para isso é complicada, mas é possível

Legenda: O pior cenário para o Ceará na rodada é ser derrotado e seus adversários diretos vencerem, com o clube entrando na zona de rebaixamento Foto: Reprodução / srgoool



Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:





Coritiba x Avaí - 27/08 - 16h30 - Couto Pereira - Curitiba (Vitória do Avaí)

Goiás x Atlético Goianiense - 27/08 - 16h30 - Serra Dourada - Goiânia (Vitória do Atlético/GO)

São Paulo x Fortaleza - 28/08 - 16h00 - Morumbi - (Vitória do Fortaleza)

Botafogo x Flamengo - 28/08 - 18h00 - Nilton Santos - Rio de Janeiro (Vitória do Botafogo)

Cuiabá x Santos - 28/08 - 18h00 - Arena Pantanal (Vitória do Cuiabá)

Internacional x Juventude - 29/08 - 20h00 - Beira-Rio (Vitória do Juventude)

Veja que dois confrontos diretos na luta pela permanência acontecerão: Coritiba x Avaí e Goiás x Atlético Goianiense. E o pior cenário para o Ceará é com vitórias de Avaí e Atlético/GO, que estão abaixo na tabela. E somadas as vitórias de Botafogo e Cuiabá, o Vovô cairia para a zona de rebaixamento.



Fortaleza



Melhor Cenário para o Leão



Tricolor do Pici vence o São Paulo e chega aos 30 pontos. O Leão pode terminar a rodada na 11ª colocação e na zona da Sul-Americana, abrindo 6 pontos para o Z4.

Legenda: A rodada perfeita para o Tricolor do Pici é chegando aos 30 pontos em 11º e abrindo 6 pontos para o Z4. Foto: Reprodução / srgoool



Veja melhores resultados para o Fortaleza:



Coritiba x Avaí - 27/08 - 16h30 - Couto Pereira - Curitiba (empate)

Goiás x Atlético Goianiense - 27/08 - 16h30 - Serra Dourada - Goiânia (empate)

Ceará x Athletico Paranaense - 27/08 - 21h00 - Castelão (Vitória do Athletico Paranaense)

Botafogo x Flamengo - 28/08 - 18h00 - Nilton Santos - Rio de Janeiro (Vitória do Flamengo)

Cuiabá x Santos - 28/08 - 18h00 - Arena Pantanal (Vitória do Santos)

Internacional x Juventude - 29/08 - 20h00 - Beira-Rio (Vitória do Inter)

Veja que dois confrontos diretos na luta pela permanência acontecerão: Coritiba x Avaí e Goiás x Atlético Goianiense. E o melhor resultado para o Leão é o empate em ambos, para não deixar quem está na frente desgarrar ou quem está atrás reduzir a diferença. No mais, é torcer para que adversários diretos como Botafogo, Cuiabá e Ceará percam: e todos têm jogos difíceis.

Pior Cenário para o Fortaleza

Leão perde o São Paulo e se mantém com 27 pontos. O duelo contra o São Paulo é difícil, mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, com o Tricolor de Aço ficando em 15º e próximo do Z4 com apenas um ponto de vantagem.

Legenda: O pior cenário da rodada para o Leão é perder, se manter com 27 pontos, e ainda ver seus adversários diretos vencerem, caindo para 15º e só com um de vantagem para o Z4 Foto: Reprodução / srgoool

Veja resultados ruins na rodada para o Fortaleza:

Coritiba x Avaí - 27/08 - 16h30 - Couto Pereira - Curitiba (Vitória do Avaí)

Goiás x Atlético Goianiense - 27/08 - 16h30 - Serra Dourada - Goiânia (Vitória do Atlético/GO)

Ceará x Athletico Paranaense - 27/08 - 21h00 - Castelão - (Vitória do Ceará)

Botafogo x Flamengo - 28/08 - 18h00 - Nilton Santos - Rio de Janeiro (Vitória do Botafogo)

Cuiabá x Santos - 28/08 - 18h00 - Arena Pantanal (Vitória do Cuiabá)

Internacional x Juventude - 29/08 - 20h00 - Beira-Rio (Vitória do Juventude)

Veja que dois confrontos diretos na luta pela permanência acontecerão: Coritiba x Avaí e Goiás x Atlético Goianiense. E o pior cenário para o Leão é com vitórias de Avaí e Atlético/GO, que estão abaixo na tabela. E somadas as vitórias de Botafogo, Ceará e Cuiabá, o Leão cairia para 15º, reduzindo sua vantagem para o Z4.