23ª rodada da Série A: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará e Fortaleza

A 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, reserva confrontos difíceis para Ceará e Fortaleza, que jogam no domingo (21). Ambos entra em campo às 18 horas, com o Vovô visitando o Bragantino no Nabi Abi Chedid e o Leão recebendo o Corinthians no Castelão.

Hoje o Vozão é o 14º colocado com 25 pontos, enquanto o Leão vem logo atrás, com 24, em 15º lugar. Assim, separados por 1 ponto, ambos buscam os "mágicos" 45 pontos em 16 rodadas, estando próximos do Z4: o Avaí, time que abre a zona maldita, tem 23.

Sobre a projeção para a 23ª rodada, farei 2 cenários diferentes para cada um: o melhor cenário e o pior, na luta pela permanência. Lembrando que Vovô e Leão são hoje adversários diretos na tabela.

Lembrando que pelo atual momento da Série A, o colunista aponta 7 adversários diretos de Vovô e Leão na luta pela permanência: Botafogo (12º com 26), Goiás (13º com 26), Cuiabá (16º com 23), Avaí (17º com 23), Coritiba (18º com 22), Atlético-GO (19º com 21) e Juventude (20º com 21).

Com isso, o importante é Vovô e Leão continuarem focados em manter ou abrir distância para o Z4, pensando em outros objetivos após chegar aos 45 pontos. Almejar uma vaga na Copa Sul-Americana ou até Libertadores, só após alcançar a pontuação de segurança.

Vamos às projeções dos jogos que interessam aos dois clubes cearenses! Todas as projeções são feitas no simulador do site srgoool

Ceará

Melhor Cenário para o Vovô

Vozão vence o Bragantino e chega aos 28 pontos. O Vovô pode terminar a rodada na 12ª colocação e na zona da Sul-Americana, abrindo 5 pontos para o Z4.

Legenda: Em caso de vitória em Bragança Paulista, o Ceará pode subir para 12º na tabela e abrir 5 pontos do Z4, caso os resultados paralelos ajudem Foto: Reprodução / Sr.gool

Veja melhores resultados para o Vovô:

Atlético Mineiro (7º) x (13º) Goiás - 20/08 - 16h30 - Mineirão (Vitória do Atlético)

Fluminense (4º) x (18º) Coritiba - 20/08 - 19h - Maracanã (Vitória do Fluminense)

Juventude (20º) x (12º) Botafogo - 21/08 - 11h - Alfredo Jaconi (Empate)

Fortaleza (15º) x (3º) Corinthians - 21/08 - 18h - Castelão - (Vitória do Corinthians)

Atlético Goianiense (19º) x (16º) Cuiabá - 21/08 - 18h - Antônio Accioly (Empate)

Avaí (17º) x (6º) Internacional - 22/08 - 20h - Ressacada (Vitória do Inter)

Veja que todos os resultados são possíveis de acontecer, sem nenhuma "zebra". Ou seja, se o Vozão conseguir um bom resultado em Bragança Paulista, a tendência é que a rodada seja muito positiva.

Pior Cenário para o Ceará

Vozão perde o Bragantino e se mantém com 25 pontos. O duelo contra o Massa Bruta é difícil, mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, com o Vovô entrando na zona de rebaixamento.

Legenda: Caso o Vozão perca para o Bragantino fora de casa e os adversários diretos vençam, a rodada pode ser catastrófica para o Vovô, com o clube entrando no Z4 Foto: Reprodução / Sr.gool

Veja resultados ruins na rodada para o Vovô:

Atlético Mineiro (7º) x (13º) Goiás - 20/08 - 16h30 - Mineirão (Vitória do Goiás)

Fluminense (4º) x (18º) Coritiba - 20/08 - 19h - Maracanã (Vitória do Coritiba)

Juventude (20º) x (12º) Botafogo - 21/08 - 11h - Alfredo Jaconi (Vitória do Juventude)

Fortaleza (15º) x (3º) Corinthians - 21/08 - 18h - Castelão - (Vitória do Fortaleza)

Atlético Goianiense (19º) x (16º) Cuiabá - 21/08 - 18h - Antônio Accioly (Vitória do Atlético/GO)

Avaí (17º) x (6º) Internacional - 22/08 - 20h - Ressacada (Vitória do Avaí)

Os jogos dos adversários diretos também são difíceis. Principalmente os de Goiás e Coritiba, que são fora de casa. Mas Fortaleza e Avaí também tem jogos complicados mesmo jogando em casa.

Fortaleza

Melhor Cenário para o Leão

Tricolor do Pici vence o Corinthians e chega aos 27 pontos. O Leão pode terminar a rodada na 12ª colocação e na zona da Sul-Americana, abrindo 4 pontos para o Z4.

Legenda: Em caso de vitória no Castelão, o Fortaleza pode subir para 12º na tabela e abrir 4 pontos do Z4, caso os resultados paralelos ajudem Foto: Reprodução / Sr. Gool

Veja melhores resultados para o Fortaleza:

Atlético Mineiro (7º) x (13º) Goiás - 20/08 - 16h30 - Mineirão (Vitória do Atlético)

Fluminense (4º) x (18º) Coritiba - 20/08 - 19h - Maracanã (Vitória do Fluminense)

Juventude (20º) x (12º) Botafogo - 21/08 - 11h - Alfredo Jaconi (Empate)

Bragantino (9º) x (14º) Ceará - 21/08 - 18h - Nabi Abi Chedid - (Vitória do Bragantino)

Atlético Goianiense (19º) x (16º) Cuiabá - 21/08 - 18h - Antônio Accioly (Empate)

Avaí (17º) x (6º) Internacional - 22/08 - 20h - Ressacada (Vitória do Inter)

Veja que todos os resultados são possíveis de acontecer, sem nenhuma "zebra". Ou seja, se o Leão conseguir um bom resultado em casa contra o Timão, a tendência é que a rodada seja muito positiva.

Pior Cenário para o Fortaleza

Leão perde o Corinthians e se mantém com 24 pontos. O duelo contra o Timão é difícil, mas a rodada pode ficar ainda pior caso adversários diretos vençam, com o Tricolor de Aço voltando para a zona de rebaixamento.

Legenda: Caso o Leão perca para o Corinthians no Castelão e os adversários diretos vençam, a rodada pode ser catastrófica para o Tricolor, com o clube voltando para o Z4 Foto: Reprodução / Sr. Gool

Veja resultados ruins na rodada para o Fortaleza:

Atlético Mineiro (7º) x (13º) Goiás - 20/08 - 16h30 - Mineirão (Vitória do Goiás)

Fluminense (4º) x (18º) Coritiba - 20/08 - 19h - Maracanã (Vitória do Coritiba)

Juventude (20º) x (12º) Botafogo - 21/08 - 11h - Alfredo Jaconi (Vitória do Juventude)

Bragantino (9º) x (14º) Ceará - 21/08 - 18h - Nabi Abi Chedid - (Vitória do Ceará)

Atlético Goianiense (19º) x (16º) Cuiabá - 21/08 - 18h - Antônio Accioly (Vitória do Atlético/GO)

Avaí (17º) x (6º) Internacional - 22/08 - 20h - Ressacada (Vitória do Avaí)

Os jogos dos adversários diretos também são difíceis. Principalmente os de Goiás, Coritiba e Ceará, que são fora de casa. Mas o Avaí também tem jogo complicado mesmo jogando em casa.