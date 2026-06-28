15 confrontos da 3ª Fase da Série D estão definidos; veja jogos de Ferroviário e Iguatu
Partidas da 3ª Fase serão de ida e volta nos dias 4 e 12 de julho
A 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro está praticamente definida, com 31 dos 32 clubes já garantidos, e com isso 15 dos 16 confrontos já confirmados. Apenas um jogo acontece na 2ª feira e define o último classificado.
Mas os dois representantes cearenses já estão classificados para a 3ª Fase, Ferroviário e Iguatu, e tem confrontos definidos.
O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, em dois jogos, nos dias 4 e 12 de julho. Os dois times cearenses serão mandantes nas partidas de volta.
Veja confrontos da 3ª Fase da Série D
Imperatriz x Ferroviário
Maguary-PE x Iguatu
Goiatuba x Manauara
Porto Velho x Gama
Trem x América-RN
Luverdense x Guaporé
Águia de Marabá x ABC
Nacional-AM x Capital-DF
CRAC x Treze
São José-RS x Portuguesa-RJ
Serra Branca x Uberlândia
Marcílio Dias x Portuguesa-SP
Betim x CSA
Velo Clube x São Luiz
Cianorte x XV de Piracicaba
ASA x Democrata GV ou Ivinhema