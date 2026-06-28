15 confrontos da 3ª Fase da Série D estão definidos; veja jogos de Ferroviário e Iguatu

A 3ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro está praticamente definida, com 31 dos 32 clubes já garantidos, e com isso 15 dos 16 confrontos já confirmados. Apenas um jogo acontece na 2ª feira e define o último classificado.

Mas os dois representantes cearenses já estão classificados para a 3ª Fase, Ferroviário e Iguatu, e tem confrontos definidos.

O Ferrão enfrenta o Imperatriz-MA, enquanto o Iguatu enfrenta o Maguary-PE, em dois jogos, nos dias 4 e 12 de julho. Os dois times cearenses serão mandantes nas partidas de volta.

Legenda: O Iguatu se classificou eliminando a Tuna Luso no Morenão Foto: @joaomarcosfotos_

Veja confrontos da 3ª Fase da Série D

Imperatriz x Ferroviário

Maguary-PE x Iguatu

Goiatuba x Manauara

Porto Velho x Gama

Trem x América-RN

Luverdense x Guaporé

Águia de Marabá x ABC

Nacional-AM x Capital-DF

CRAC x Treze

São José-RS x Portuguesa-RJ

Serra Branca x Uberlândia

Marcílio Dias x Portuguesa-SP

Betim x CSA

Velo Clube x São Luiz

Cianorte x XV de Piracicaba

ASA x Democrata GV ou Ivinhema