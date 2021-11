Usina termelétrica no Pecém abre vagas de emprego

A empresa de energia Eneva abriu inscrições para o programa de qualificação para atuação na usina termelétrica UTE Pecém II. Estão disponíveis 20 vagas.

Podem participar estudantes e profissionais com formação técnica nas áreas de:

Mecânica

Elétrica

Eletromecânica

Automação

Instrumentação

Petróleo & gás, sistemas de gás ou afins.

As inscrições vão até dia 28/11 e devem ser feitas no site da empresa.

Os candidatos selecionados passarão por uma qualificação teórica. Ao fim do programa, os participantes com os melhores resultados serão contratados e remunerados pela empresa, ocupando vagas de Trainee Técnico, participando da etapa prática do curso na Usina Termelétrica Pecém II, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza (CE).

Os demais alunos vão compor o banco de oportunidades para futuras vagas nas unidades operacionais da Eneva no Brasil (AM, RR, MA e CE).

Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o programa de capacitação terá cinco meses de duração, com as aulas previstas para começar em fevereiro de 2022.