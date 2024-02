Turatti investe R$ 3,5 milhões e terá pub em unidade da Varjota

Página patrocinada por:

Em uma transição no negócio, a Turatti está investindo R$ 3,5 milhões para repaginar sua unidade na Varjota. O plano inclui a criação de um pub no estilo inglês, com dois andares climatizados. As obras já foram iniciadas.

Segundo Lissandro Turatti, CEO do grupo, o foco da marca será investir no conceito de "restaurante, parrilla e cervejaria".

"Estamos investindo cerca de R$ 1,5 milhão na reforma da cervejaria e mais R$ 2 milhões para instalar o pub", detalha o empresário.

O projeto abrange a renovação total da unidade da Varjota, incluindo, além do pub, a criação de um espaço para eventos corporativos e um novo palco para música ao vivo.

O restaurante ficará fechado até a segunda quinzena de março.