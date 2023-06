Trabalho nas alturas: Cresce demanda por alpinistas industriais no Ceará; saiba salário

Com a expansão dos empreendimentos de energia eólica no Ceará, vem crescendo a abertura de vagas para alpinistas industriais no mercado local.

A demanda por esses profissionais deve ficar ainda mais aquecida nos próximos anos, diante da perspectiva para a chegada de investimentos bilionários em hidrogênio verde no Estado, os quais exigirão uma geração robusta de energias renováveis.

Bastante importante em alguns segmentos, o trabalho do alpinista industrial consiste em acessar áreas elevadas em obras e empreendimentos para fazer inspeção, instalações, reparos e manutenção.

Evidentemente, este ofício requer capacitação. E o número de interessados em se qualificar para exercer a atividade vem crescendo de forma acelerada, segundo Henrique Fairbanks, diretor administrativo da Airbox, que atua na habilitação de alpinistas industriais.

Legenda: Trabalho de alpinistas industriais é essencial em vários setores, como o setor de energia eólica Foto: Divulgação/Airbox

“No primeiro quadrimestre deste ano, tivemos um aumento acima de 100% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Uma turma que concluiu o treinamento, recentemente, está em operação em um parque eólico localizado em Acaraú. O trabalho consiste no tratamento de oxidação, lixa, solda e pintura nos parques eólicos”, destaca Fairbanks.

Para atuar como alpinista industrial, é exigida a realização do curso de Acesso por Cordas, onde são aprendidos os requisitos de aplicação, certificação e operação da metodologia de acesso por cordas, envolvendo desde a fase de planejamento, organização até a execução da atividade.

Áreas de atuação e salário

Os principais setores em que um alpinista industrial pode atuar são o de energia eólica, construção civil, mineração e petróleo, indústria e telecomunicações. A média salarial inicial é de R$ 2.500,00, mas varia conforme a área de atuação.

No alpinismo industrial existem três níveis de categoria (N1, N2 e N3). A evolução de nível depende de horas comprovadas no trabalho em altura e tempo. O trabalhador só consegue subir de categoria tendo horas comprovadas e um tempo mínimo naquele nível no qual já tem experiência.

