Supermercado Pinheiro investe R$ 8 milhões em academia e cinema

“Quixeramobim vem sendo um município com boa performance para nossas vendas. Notamos o crescimento da região e a busca por serviços. Por isso, vamos investir na modernização da loja para proporcionar à população local mais motivos para ir ao Bom Vizinho, seja pela nossa gastronomia ou por serviços que estarão no complexo, como cinema e academia”, destaca Alexandre Pinheiro, diretor Comercial do Supermercado Pinheiro.