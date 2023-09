Supermercado Pinheiro abre mais uma loja no interior e soma 21 operações no Ceará

Esse conteúdo é apoiado por:

Em expansão, o Supermercado Pinheiro inaugura, nesta sexta-feira (22), sua 21ª loja no Ceará. A unidade fica em Tianguá e será a primeira do grupo na cidade.

Com 1.200 metros quadrados, a nova operação gerou 100 empregos, com as contratações prioritariamente de profissionais de Tianguá e região. Em toda a rede, o Pinheiro emprega mais de 2.800 pessoas.

A inauguração faz parte do plano de crescimento do Pinheiro. No primeiro semestre, a empresa inaugurou um Pinheiro Ofertão em Maranguape e um Supermercado Pinheiro no Porto das Dunas, em Aquiraz/CE.

“Nosso plano de expansão fortalece nossa missão de sermos o Bom Vizinho nas comunidades onde atuamos, o que nos consolida como uma das principais redes varejistas em atuação no Ceará, gerando empregos e arrecadação para o Estado”, ressalta o CEO do Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro.

Outras inaugurações previstas

Conforme o empresário, a meta é chegar a 23 lojas até o fim deste ano. As próximas inaugurações previstas são no bairro Cambeba, em Fortaleza e na Praia do Preá, no município de Cruz.

Com R$ 576 milhões de faturamento no ano passado, o Pinheiro é uma das 10 maiores varejistas do Ceará e uma das 300 do Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O grupo soma 21 lojas, um centro de distribuição, 13 salas de cinema, seis parques infantis e um shopping center e atua nos municípios de Fortaleza, Acaraú, Aquiraz, Aracati, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape (Pinheiro Ofertão), Sobral, Quixeramobim (Pinheiro Ofertão), Quixadá e, agora, Tianguá.

