Sicredi Ceará tem crescimento de 42% na base de associados e atinge R$ 1,3 bi em ativos

Em expansão, a Sicredi Ceará anunciou crescimento de 42% no número de associados em 2022 sobre o ano anterior, ultrapassando 32 mil em todo o Estado. A cooperativa de crédito está completando 30 anos de fundação neste mês.

O volume de ativos também registra expansão forte expansão. Dados atualizados apontam uma carteira de mais de R$ 1,3 bilhão, avanço de 32% no ano passado em relação a 2021. No segmento de crédito, o crescimento foi de 46% e em investimentos, de 37%, no mesmo comparativo interanual.

Atuação

A cooperativa financeira atua em 17 cidades do Ceará, com cerca 25 operações. Em 2022, a Sicredi Ceará inaugurou agências em Caucaia e Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Neste ano, o bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, recebeu novo espaço. Em março, o município do Crato terá uma nova agência.

“O último ano foi de muito crescimento, atingimento de metas e também da marca de mais de R$ 1 bi em investimentos. É uma trajetória de muitas conquistas e projetos”, comenta Eduardo Demes, Diretor Executivo da Sicredi Ceará.