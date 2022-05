Sicredi Ceará quer chegar a R$ 2 bilhões em ativos até 2023

Dando continuidade ao processo de expansão, a Sicredi Ceará projeta chegar a R$ 2 bilhões em ativos até 2023, o que equivale ao dobro do registrado em 2021. Outra meta da cooperativa de crédito é chegar à marca de 30 mil associados, ante os 23 mil que compõem a carteira atual.

O plano de crescimento prevê ainda a inauguração de cinco novas unidades da instituição financeira no Estado (em Eusébio, Aracati, Caucaia, Maracanaú e Centro de Fortaleza).

Para definir os municípios do Estado onde vai investir, a Sicredi vem realizando estudos, tendo como indicadores, entre outros, a população geral, a quantidade de empresas, a renda média e o PIB do local. A chegada aos novos municípios começa com a implantação de escritórios de negócios. À medida que a demanda for crescendo, haverá a migração para agências.

Desafios

"É um ano desafiador, com a guerra, com a Selic disparando, mas a gente continua nesse processo de expansão. Em março, nós apresentamos o maior resultado da história da Cooperativa. Diferentemente dos outros bancos convencionais, nós distribuímos as nossas sobras (lucros). Ano passado, conseguimos distribuir R$ 13,9 milhões para os associados, um dinheiro que retorna para a economia", avalia Eduardo Demes, diretor executivo da Sicredi Ceará Centro Norte.

“O valor das sobras, ou seja, dos lucros do resultado anual, é distribuído de acordo com a movimentação de cada associado. O percentual que o associado Sicredi recebeu em 2022 depende da movimentação dele em 2021. Por este motivo, o valor muda a depender da pessoa e/ou da empresa”, explica Eduardo.

A cooperativa tem ampliado sua atuação na concessão de crédito para energia solar e agronegócio, por exemplo, com linhas de créditos específicas.

Outra novidade diz respeito ao microcrédito, produto iniciado neste ano, com um funding de R$ 10 milhões destinado apenas para essa modalidade.