Sicredi Ceará atinge R$ 1 bi em investimentos e se une à rede do Cariri

Após atingir a marca de R$ 1 bilhão em investimentos, o Sicredi Ceará anunciou a união com a rede da cooperativa no Cariri. Com isso, passa a contar com 23 agências e mais de 32 mil associados em todo o Estado.

A região do Cariri tem participação com 5 agências e perspectiva de inaugurar a sexta operação ainda em dezembro deste ano, em Pirajá.

“O Sicredi já atuava fortemente na região, no entanto, era uma cooperativa independente, e não ligada diretamente ao Sicredi Ceará. Com a união, os nossos esforços estão agora em todo o território cearense. É um desafio que trará bons frutos para o nosso negócio e, principalmente, aos nossos associados”, pontua o diretor executivo da Sicredi Ceará, Eduardo Demes.

A carteira de produtos e serviços do Sicredi inclui investimentos, consórcios, seguros e empréstimos.

