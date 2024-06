Shopping Giga Mall anuncia novas operações; veja lojas

O Shopping Giga Mall encerra o primeiro semestre de 2024 com a chegada de novas operações. Neste mês de junho, uma agência dos Correios e dois quiosques de sobremesas do McDonald's serão inaugurados.

Já para o segundo semestre, o empreendimento ampliará seu catálogo uma unidade do Centro Universitário Uninassau, uma Asa Sul, uma lavanderia Laundromat, e novas operações de alimentação: Pastel na Caixa, Sushi Macho e Bistrô Gourmet.

"Estamos entusiasmados com a chegada dessas novas operações, que certamente agregarão ainda mais valor ao nosso centro de compras. Nosso objetivo é oferecer uma variedade cada vez maior de serviços e conveniências para nossos clientes, tornando o Giga Mall um destino completo para todas as suas necessidades", destaca o superintendente do Giga Mall, Regis Tavares.