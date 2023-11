Sebrae-CE reinaugura edifício-sede em Fortaleza e mira sustentabilidade

O Sebrae/CE reinaugurou, em solenidade realizada ontem (20), edifício-sede, localizado na av. Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema.

O prédio passa a se chamar Edifício Airton Gonçalves Júnior em homenagem ao ex-diretor de Administração e Finanças da instituição e um dos idealizadores e entusiastas da implantação de ações de sustentabilidade na edificação. Ele faleceu em fevereiro deste ano.

Legenda: Solenidade ocorreu nessa terça-feira Foto: Divulgação

O prédio do Sebrae/CE é hoje o único do Norte e Nordeste e um dos 10 do país a terem conquistado a certificação LEED Platinum na categoria de “Edifícios Existentes”.

A solenidade também marca a comemoração da conquista, pela segunda vez consecutiva, da mais alta faixa de pontuação da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), concedida a construções que cumprem requisitos de Sustentabilidade.